Cosmétiques: testé et approuvé

Iris Gagnon-Paradis

Halte aux rayons Ce n'est pas parce que le printemps est maussade que les rayons UV prennent des vacances. Pour se protéger tout en évitant d'ajouter une étape à sa routine de soins, un soin solaire légèrement teinté est le meilleur allié. Notre choix pour l'été : Hydra, une nouvelle émulsion hydratante par IDC, une entreprise d'ici. Doté d'un complexe antipollution et d'un extrait de jojoba pour une hydratation maximale, ce soin solaire minéral offre une protection FPS 30 et une couvrance légère qui permet d'unifier le teint naturellement. On aime la texture émulsionnée, qui glisse sur la peau et pénètre rapidement. 47,99 $ (50 ml), offert dans les pharmacies https://www.idcdermo.com/ca_fr/ Yeux de biche

La marque Kat Von D se spécialise dans le maquillage à la fois ultra-performant et en phase avec les tendances du moment, tout cela avec des formulations uniquement végétaliennes. On adore son nouveau mascara Go Big or Go Home. Ici, l'usuelle cire d'abeille est remplacée par des huiles de tournesol et d'olive, ce qui ne réduit en rien son efficacité. Très volumisant, il reste bien en place sans baver ni faire de grumeaux, et souligne le regard de belle façon avec ses pigments noirs intenses. 29 $, offert en ligne et chez Sephora https://www.katvondbeauty.com/ (en anglais) Se démaquiller sans se fatiguer

Les journées sont longues, et l'étape qui saute souvent, avant le dodo, est celle du démaquillage. Rien de pire pour congestionner les pores et ternir le teint ! On opte donc pour une solution express avec la nouvelle Eau micellaire démaquillante de Chanel. Composé à 96 % d'ingrédients naturels, ce soin combinant extraits de salicorne (pour l'hydratation) et de microalgue bleue (pour contrer la pollution) est un véritable coup de coeur : nous sommes déjà passée au travers ! Malgré sa formulation très douce et adaptée aux peaux les plus sensibles, elle enlève jusqu'au mascara résistant à l'eau. Plus d'excuses ! 53 $ (150 ml), offerte en ligne et dans les comptoirs beauté Chanel https://www.chanel.com/fr_CA/parfums-beaute/soin.html Une huile, plusieurs fonctions

