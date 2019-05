Un grand hommage à Karl Lagerfeld à Paris le 20 juin

«Cet événement unique mettra en lumière l'héritage de l'artiste et sa créativité sans précédent qui s'étend bien au-delà de la mode et inclut le design, la photographie, l'édition, l'illustration», soulignent les trois maisons dont il a été le directeur artistique, dans un communiqué.

De nombreuses personnalités venues du monde entier assisteront à cette célébration.

L'homme de la Renaissance sera célébré à travers «un patchwork de vidéos réalisées tout au long de sa vie, où s'entremêlent plusieurs courtes interviews des nombreuses personnalités qui lui étaient proches» et avec «la contribution d'acteurs, de musiciens et de danseurs dont il admirait le travail» et qui «interpréteront une partie de la musique et de la littérature qu'il a tant aimées», a expliqué le metteur en scène canadien Robert Carsen chargé de concevoir cet évènement.