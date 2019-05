La virée planétaire des frères Peart

Imaginez un lieu où vous pouvez acheter des articles pour la maison qui sont beaux, originaux et fonctionnels, tout en ayant la certitude de faire une bonne action. Ce « lieu », il s'appelle Goodee World et il a été imaginé par Byron et Dexter Peart. Les Montréalais ont la chance de le découvrir en primeur, avec une boutique éphémère au Centre Phi, qui ouvre ses portes aujourd'hui.

Le reste de la planète peut découvrir Goodee par son site internet, également lancé aujourd'hui. Goodeeworld.com est un marché transactionnel en ligne qui propose aussi du contenu rédactionnel original sur ses artisans et sur des enjeux sociaux importants. Pour l'instant, la livraison est offerte en Amérique du Nord seulement, même si les produits viennent de 17 pays sur 5 continents.

Nés à Ottawa, Montréalais d'adoption et éternels globe-trotteurs, les jumeaux Peart ont évolué dans le milieu de la mode pendant une vingtaine d'années, se bâtissant lentement mais sûrement une réputation d'entrepreneurs aussi solides que stylés.

Au début des années 2000, ils ont créé la marque WANT, une bête à trois têtes qui comprenait la distribution nord-américaine d'étiquettes courues comme Acne Studios, Maison Kitsuné et Filippa K, quelques boutiques au Canada et aux États-Unis (WANT Apothecary) et une gamme de sacs et accessoires de voyage (WANT les essentiels).

Au fil de collaborations prestigieuses avec des marques américaines comme J.Crew et Garrett Leight (lunettes), puis avec la chaîne d'hôtels The Standard, entre autres, ils se sont fait un nom. Peart rime avec chic et qualité.

Mieux consommer

En 2016, Byron et Dexter ont abordé le thème de la surconsommation et leur philosophie de l'essentiel à la conférence d'affaires C2 Montréal. Ils étaient d'ailleurs à la huitième présentation de C2, cette semaine, pour donner un atelier intitulé « La fin du jetable : pour une consommation plus responsable ». Cette réflexion imposée eut pour effet de nourrir la remise en question qui travaillait déjà les frères depuis un certain temps.

« Qu'est-ce qui est essentiel ? Qu'est-ce qui, dans la vie, nous apporte réellement de la joie ? Qu'est-ce qui est bon pour le monde, pour les autres ? Quels outils peut-on donner aux gens pour mieux consommer ? », se demandaient-ils.

« Nos valeurs sont les mêmes depuis le début de notre carrière. Nous avons toujours favorisé la qualité et le design bien fait », a rappelé Byron Peart la semaine dernière, en entrevue au Crew Collective, espace de cotravail du Vieux-Montréal où la révolution Goodee se fomente depuis un certain temps.