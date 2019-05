Produits Agave+: doux agave

Petite nouveauté, l'entreprise a renouvelé sa gamme sous le nom d'Agave+, pour des produits entièrement naturels, véganes et sans gluten, qui sont de plus infusés de « super » aliments, comme l'huile de Mongogo (pour le baume à lèvres quotidien), l'extrait de grenade (pour le baume à lèvres de nuit) et de grains de sucre biologique et d'enzyme de papaye (pour l'exfoliant, notre favori).

Pour un traitement royal et des lèvres absolument douces, on se procure le trio de produits, offert en ligne au coût de 56 $, alors que les produits individuels, eux, se retrouvent aussi chez Sephora.

https://www.bitebeauty.com/