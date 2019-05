La Fashion Week de New York sera réduite à cinq jours

La semaine de la mode de New York ne durera plus une semaine, mais cinq jours, a annoncé jeudi le syndicat américain de la mode (CFDA), ce que réclamaient les professionnels depuis plusieurs saisons pour relancer l'événement.

Agence France-Presse New York

La Fashion Week femmes, qui démarrait traditionnellement le mercredi soir, commencera maintenant le vendredi soir, en l'occurrence le 6 septembre pour la prochaine édition, pour s'achever le mercredi 11 septembre au soir.

Depuis plusieurs saisons, la Fashion Week de New York connaît des moments difficiles, marqués principalement par la défection de nombreux designers, de Tommy Hilfiger à Zac Posen, en passant par Altuzarra, Alexander Wang, Thom Browne ou Virgil Abloh.

La décision « ne s'adresse pas uniquement à l'industrie américaine (de la mode) et aux professionnels, mais doit aussi être le changement nécessaire pour mondialiser davantage la Fashion Week de New York », a indiqué le CFDA sur son site.

Cette modification, qui répond à une demande forte du secteur, porte la marque du nouveau président du CFDA, le designer américain Tom Ford, qui ne prendra officiellement ses fonctions que le 1er juin, mais est déjà à la manoeuvre.

Sur son compte Twitter, le syndicat a ainsi expliqué que « Tom Ford et le CFDA » avaient décidé de resserrer le calendrier de l'événement semestriel.

Tom Ford a un profil sensiblement différent de celui de Diane von Furstenberg, qui l'a précédé et a présidé le CFDA durant 13 ans.

« DVF » est installée à New York depuis 50 ans, à la différence de Tom Ford, Texan d'origine qui a longtemps travaillé et vécu en Italie et en Angleterre, avant de s'établir à Los Angeles.

« Quand je suis arrivée, ils avaient besoin d'une mère », a déclaré Diane von Furstenberg au site spécialisé Business of Fashion. « Aujourd'hui, ils ont besoin d'un homme d'État », a-t-elle expliqué, saluant le fait que Tom Ford était « une personnalité mondiale (qui a contribué à bâtir) de grands groupes ».

Le couturier qui a relancé la maison Gucci, au début des années 90, a déjà laissé entendre qu'il voulait jouer cette carte autant que possible dans ses nouvelles fonctions.

« Pour devenir plus pertinente », a-t-il expliqué à Business of Fashion, « la mode américaine doit se penser comme internationale et pas seulement américaine. »