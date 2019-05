Shopping RELUXE: magasiner pour redonner

Alliant mode et philanthropie, la soirée est une occasion unique de se procurer vêtements et accessoires de marques prisées comme Chanel, Prada ou Marie Saint Pierre, alors que l'argent recueilli servira à soutenir Le Chaînon, qui vient en aide aux femmes en difficulté.

Sur place, Lolitta Dandoy (Fashion is Everywhere), Laurence Bareil (La Reine du shopping) et des stylistes aideront les participants à faire le bon achat parmi la sélection de pièces à prix doux qui ont été offertes par des gens des milieux des affaires, de la mode et du spectacle.

On peut se procurer des billets au coût de 50 $ (admission VIP à 17 h) ou 25 $ (admission générale dès 18 h).

https://www.lavitrine.com/activity/RELUXE___Soiree_shopping