Silk Laundry se pose à Montréal

« J'ai la peau sensible et je supporte mal les matériaux synthétiques comme le polyester », explique-t-elle, dans sa toute nouvelle boutique montréalaise ouverte dans le quartier Petite-Bourgogne, la première au Canada. « Et pour moi, la soie est le meilleur matériel qui soit, c'est un tissu confortable, luxueux et biodégradable et, contrairement aux idées reçues, facile à entretenir », ajoute celle qui a appris le métier de designer de façon autodidacte.

Née en Ontario d'une mère australienne et d'un père canadien, elle a vécu les 18 dernières années en Australie, où elle a lancé sa marque, d'abord sous forme de commerce en ligne. Récemment déménagée à Montréal, elle compte faire connaître davantage Silk Laundry en sol canadien avec cette première boutique.