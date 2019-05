Une première mannequin en burkini dans l'édition maillots du Sports Illustrated

OLIVIA LÉVY

La Presse Pour le célèbre numéro spécial du Sports Illustrated consacré aux maillots de bain, Halima Aden, mannequin somali-américaine et musulmane, pose en burkini et en hijab sur une plage du Kenya, où elle a grandi jusqu'à l'âge de 7 ans dans un camp de réfugiés de l'ONU avant de s'installer aux États-Unis. Une première pour le magazine.

« Les filles, tout est possible ! C'est un message envoyé à ma communauté et au monde que les femmes de toutes origines et apparences peuvent être unies et célébrées », s'est réjouie la mannequin de 21 ans sur son compte Instagram.

« Les filles, tout est possible ! C'est un message envoyé à ma communauté et au monde que les femmes de toutes origines et apparences peuvent être unies et célébrées » a déclaré la mannequin sur son compte Instagram.

Rappelons que, depuis 2015, le magazine s'est ouvert à la diversité corporelle en présentant dans ses pages la mannequin taille plus Ashley Graham, ainsi que Nicola Griffin, mannequin de 56 ans, et Brenna Huckaby, athlète paralympique deux fois médaillée d'or. « Nous pensons que la beauté n'a pas de frontières », a expliqué MJ Day, éditrice du Sports Illustrated Swimsuit, dans un article publié sur le site du magazine.

« Sports Illustrated est en train d'élargir sa perception de marque, estime Stéphane Mailhiot, vice-président stratégie, chez Havas Montréal. L'édition maillots de bain est l'un des magazines les plus vendus aux États-Unis, il doit faire preuve de diversité. On cherche des expériences qui marquent les esprits et dont on va parler. »