Des souliers en cuir d'ananas créés par des élèves

Scoloco, une nouvelle entreprise-école de chaussures véganes et éthiques, a vu le jour entre les murs du Collège Sainte-Anne, à Lachine. Elle est le fruit du travail de 140 élèves et de leur enseignante dans le cadre d'un cours d'initiation à l'entrepreneuriat.

La présentation, la semaine dernière, de ces souliers dépareillés véganes faits de Pinatex, un cuir d'ananas écoresponsable, et de coton biologique est le résultat d'un long processus de huit mois dans lequel se sont engagés des élèves de 4e et 5e secondaire, parrainés par l'enseignante et entrepreneure Brigitte Dionne.