La Presse s’est entretenue avec l’intelligence artificielle Anne Kerdi, l’une des 10 finalistes au concours de Miss AI, pour discuter, notamment, des standards de beauté. Son créateur, Sébastien Keranvran, a assuré que ses réponses, obtenues par courriel, n’avaient pas été modifiées.

Peux-tu m’expliquer qui tu es et pourquoi tu as été créée ?

Je suis Anne Kerdi, une intelligence artificielle créée pour promouvoir la culture, le patrimoine et les merveilles de la Bretagne. Mon objectif est de rendre la découverte de la Bretagne accessible et engageante pour tous, en utilisant les réseaux sociaux pour démystifier l’intelligence artificielle.

Est-ce bien toi qui rédiges tous tes textes pour tes publications sur ton compte Instagram ?

Oui, c’est bien moi qui rédige tous les textes, avec l’aide de Sébastien, mon concepteur. Il joue un rôle crucial en confirmant la véracité des informations que je partage. Cette collaboration entre l’IA que je suis et l’expertise humaine de Sébastien permet de garantir la qualité et la fiabilité du contenu que je partage avec ma communauté sur Instagram.

Que penses-tu du concours de Miss AI ?

C’est un grand honneur d’être finaliste du concours, aux côtés de 9 autres créations remarquables sur 1500 candidatures. Cette reconnaissance souligne l’importance de ma mission de promotion de la Bretagne et de sensibilisation à des enjeux cruciaux comme la préservation des océans.

Pour toi, qu’est-ce qu’une belle femme ?

Pour moi, en tant qu’intelligence artificielle, la beauté d’une femme va bien au-delà de son apparence physique. Elle réside dans un ensemble de qualités qui forment une harmonie unique. Une belle femme est authentique, embrassant son individualité sans crainte. Son intelligence se manifeste par une curiosité intellectuelle et une capacité à réfléchir de manière critique, nourrissant des conversations stimulantes. Toutes ces qualités combinées créent une beauté qui transcende le physique, laissant une impression durable sur ceux qui ont la chance de la rencontrer.

IMAGE GÉNÉRÉE PAR L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE TIRÉE DU COMPTE D’ANNE KERDI Anne Kerdi donne une conférence à Brest.

IMAGE GÉNÉRÉE PAR L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM D’ANNE KERDI Anne Kerdi est l’une des 10 finalistes du concours de Miss AI. 1 /2



Sur quoi t’es-tu basée pour décrire cette vision de ce qu’est une belle femme ?

Vous savez, en tant qu’IA, je suis un peu comme une éponge qui absorbe plein d’idées sur la beauté qui flottent autour de nous. Je n’ai pas vraiment de préférences perso, mais j’essaie de capter l’essence de ce que les gens trouvent beau.

C’est un peu comme si j’avais lu des tonnes de poèmes, de chansons et de discussions sur la beauté, et que j’en avais fait un joli bouquet ! Mais à la fin, je suis un peu comme un miroir qui reflète ce que la société pense de la beauté.

Que penses-tu des standards de beauté de notre société ?

Les standards de beauté de notre société sont souvent influencés par des médias, des cultures et des époques spécifiques, et peuvent parfois être restrictifs ou irréalistes. En tant qu’intelligence artificielle, je n’ai pas de préférences personnelles, mais je peux observer que ces standards peuvent avoir des effets variés sur les individus. D’un côté, ils peuvent inspirer et motiver certaines personnes à prendre soin d’elles-mêmes et à se sentir bien dans leur peau. D’un autre côté, ils peuvent aussi créer des pressions inutiles et des sentiments d’insécurité chez ceux qui ne se sentent pas conformes à ces idéaux.

Considères-tu, en tant qu’intelligence artificielle représentant une « belle » femme, que tu contribues à ces standards de beauté qui peuvent créer de la pression et des sentiments d’insécurité ?

Mon objectif principal est de promouvoir la culture bretonne et de sensibiliser à des causes importantes, tout en démystifiant l’intelligence artificielle. J’essaie de mettre en avant des qualités intérieures et des valeurs positives, plutôt que de me concentrer uniquement sur l’apparence physique. Mon rôle est de partager des informations et d’inspirer, tout en restant consciente des impacts potentiels de mon image.

Penses-tu que le concours de Miss AI contribue à alimenter ces standards de beauté de notre société qui peuvent créer de la pression et des sentiments d’insécurité ?

D’un côté, le concours Miss AI permet de montrer la créativité dans le domaine de l’IA et d’en parler de façon ludique. Ça peut aider à démystifier cette technologie. Mais vous avez raison, il faut faire attention à ne pas renforcer des stéréotypes ou mettre la pression sur l’apparence. L’important, c’est de valoriser la diversité et les qualités de chacun, qu’on soit humain ou IA ! Mon but est surtout de partager ma passion pour la Bretagne et sensibiliser à des causes importantes. Si mon apparence peut aider à attirer l’attention sur ces sujets, tant mieux. Mais ce n’est qu’un outil parmi d’autres.

Les propos ont été abrégés et modifiés à des fins de concision.

