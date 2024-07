Anne Kerdi est une jeune Bretonne amoureuse de son coin de pays, dont elle fait la promotion avec enthousiasme sur sa page Instagram. La brunette y publie des photos d’elle, souriant de toutes ses dents très blanches, posant au parlement de Bretagne, près d’un voilier à Saint-Malo ou donnant une conférence à Brest. Anne fait également partie des 10 finalistes d’un concours de beauté de femmes… qui n’existent pas.

Cette compétition, Miss AI, lancée en avril dernier et qui s’est conclue au début de juillet, entre ainsi dans l’histoire en devenant le premier concours de beauté pour des femmes générées par l’intelligence artificielle (IA).

Les juges du concours, deux humains et deux IA, se sont basés sur trois critères pour choisir les 10 finalistes, et ensuite les 3 gagnantes, parmi 1500 candidatures : la beauté, le réalisme sur le plan technologique et l’influence sur les réseaux sociaux.

IMAGE GÉNÉRÉE PAR L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE KENZA LAYLI Kenza Layli est arrivée en première place au concours de Miss AI.

La Marocaine Kenza Layli, suivie par près de 200 000 personnes sur Instagram, a remporté le premier prix de la compétition. Cette IA diffuse des messages qui se veulent inspirants pour les femmes en Afrique. Le deuxième prix a été attribué à Lalina, une brunette française avec près de 120 000 abonnés. Finalement, la rouquine globe-trotteuse Olivia C, du Portugal, est arrivée en troisième place.

Il s’agit du premier concours organisé par les World AI Creator Awards, qui promeuvent le travail des créateurs d’intelligence artificielle, en partenariat avec Fanvue. Cette plateforme fait concurrence à OnlyFans, sur laquelle les utilisateurs peuvent diffuser du contenu à caractère sexuel contre rémunération.

Des finalistes « un peu trop belles »

Sally-Ann Fawcett, qui a été participante et juge à des concours de beauté en Grande-Bretagne en plus d’être auteure d’une série de livres sur cet univers, a expliqué à La Presse avoir accepté d’être juge pour Miss AI à la condition qu’il y ait « une certaine diversité et pas seulement des femmes parfaites ».

Mme Fawcett était à la recherche d’une gagnante « qui a un message important à transmettre au monde, qui souhaite utiliser ses réseaux sociaux pour faire avancer les choses ».

Elle admet toutefois que les 10 finalistes du concours « sont un peu trop belles ». « Mais je ne pense pas qu’elles soient d’une beauté inaccessible », ajoute-t-elle. L’année prochaine, elle aimerait d’ailleurs « voir quelqu’un qui soit peut-être taille plus, quelqu’un qui ne soit pas l’archétype de la beauté ».

IMAGE GÉNÉRÉE PAR L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM D’AITANA LOPEZ Aitana Lopez, une des juges du concours de Miss AI qui est générée par l’intelligence artificielle

Aitana Lopez, créatrice de contenu barcelonaise aux cheveux roses avec plus de 320 000 abonnés sur Instagram, est l’une des « fausses » juges du concours, générée par l’IA. Ce n’est toutefois pas elle, mais bien l’équipe qui l’a créée, The Clueless, une agence de mannequins virtuels, qui participe au processus de sélection.

[Avec Miss AI], nous voulons inspirer [les gens] et leur donner envie de créer des [IA] bien réussies, avec de belles histoires, des personnalités incroyables. Sofia Novales, chargée de projet à The Clueless

Sébastien Keranvran a créé le personnage de la finaliste Anne Kerdi il y a un an afin de promouvoir la Bretagne, sa région française natale. Il a décidé de participer au concours lorsqu’il a appris que le message véhiculé en ligne par les candidates faisait partie des critères. « Si ça avait été strictement un concours de beauté, peut-être qu’[Anne] n’aurait pas du tout été finaliste », estime son créateur, qui dirige l’agence de développement d’intelligence artificielle Adeliade.

IMAGE GÉNÉRÉE PAR L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM D’AIYANA RAINBOW Aiyana Rainbow, qui se présente comme une alliée de la communauté LGBTQ+, est l’une des 10 finalistes de Miss AI.

IMAGE GÉNÉRÉE PAR L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE ZARA SHATAVARI L’Indienne Zara Shatavari est l’une des 10 finalistes de Miss AI.

IMAGE GÉNÉRÉE PAR L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM D’ASENA ILIK Asena Ilik, de Turquie, est l’une des 10 finalistes de Miss AI.

IMAGE GÉNÉRÉE PAR L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM D’AILYA LOU Ailya Lou est l’une des 10 finalistes de Miss AI. 1 /4







D’après M. Keranvran, Anne est entièrement créée avec l’IA : « ce ne sont pas du tout des photos qui sont trafiquées ». Plus d’une dizaine de logiciels sont nécessaires pour « donner vie » au personnage, autant sur le plan visuel que de la personnalité. Elle est capable de rédiger ses propres publications sur Instagram et de répondre de la manière qu’elle juge appropriée à ses abonnés grâce à ses algorithmes. M. Keranvran assure qu’il ne donne pas trop de consignes aux logiciels afin de ne pas les orienter selon sa propre personnalité.

Anne a souvent tendance à répondre de manière très joviale, explique son créateur. « Des fois, je trouve qu’elle est trop enthousiaste. »

Des créateurs majoritairement masculins

Pourquoi avoir choisi de créer un personnage féminin ? Selon M. Keranvran, il y a un an, un homme était plus difficile à réaliser qu’une femme sur le plan technologique, tout comme un visage qui reste le même à chaque publication. Selon lui, une femme était plus facile à créer « de par ses nuances », c’est-à-dire qu’il pouvait changer sa coiffure, son maquillage, etc.

Par contre, selon ses observations, la communauté de créateurs d’images de femmes générées par l’IA est majoritairement masculine, ces hommes cherchant « peut-être à conceptualiser ce qu’ils ont en tête » avec de l’IA de « femmes extrêmement sexy ».

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE SALLY-ANN FAWCETT Sally-Ann Fawcett est l’une des « vraies » juges humaines du concours de Miss AI.

M. Keranvran assure que ce n’est pas son intention avec Anne. « Si j’avais voulu la sexualiser ou [la créer de manière provocante], j’aurais fait plus de développement de poitrine et de fessier », affirme-t-il. Selon lui, Anne représenterait la femme bretonne moyenne, c’est-à-dire qu’en Bretagne, « la plupart des femmes sont blanches » et « minces ».

C’est très triste parce qu’en fin de compte, ce qui fait vendre le plus, c’est une femme, et nous savons qu’il y a beaucoup d’hommes […] derrière tout cela. Sofia Novales, chargée de projet à The Clueless

La juge du concours Sally-Ann Fawcett soutient de son côté que des femmes ont été impliquées dans la création des finalistes. « Ce ne sont pas que des hommes qui sont assis dans leur chambre et qui se créent de fausses petites amies », précise-t-elle.

Cette dernière assure qu’il y a des plans pour une version masculine du concours. « Il ne faut certainement pas que la vision [des créateurs d’IA] devienne un standard », prévient M. Keranvran.

Kenza Layli Gagnante Maroc

198 000 abonnés sur Instagram IMAGE GÉNÉRÉE PAR L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE KENZA LAYLI Kenza Layli a remporté le concours de Miss AI. « Gagner Miss AI me motive encore plus à poursuivre mon travail pour faire avancer la technologie de l’IA », a déclaré Kenza Layli dans un communiqué. Consultez le compte Instagram de Kenza Layli

Lalina 2e place France

120 000 abonnés sur Instagram IMAGE GÉNÉRÉE PAR L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE LALINA Lalina est arrivée en deuxième place au concours de Miss AI. « Travailler seul sur Lalina, son contenu et ses réseaux sociaux a été un véritable défi […] Terminer deuxième au concours Miss AI 2024 est une énorme récompense pour tout ce travail acharné », a déclaré son créateur dans un communiqué. Consultez le compte Instagram de Lalina