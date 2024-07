Des femmes fictives avec un physique et une personnalité créés de toutes pièces. Des standards de beauté accentués par les logiciels. Des intelligences artificielles (IA) qui véhiculent des « messages inspirants ». Les experts consultés par La Presse soulèvent plusieurs enjeux quant au concept de Miss AI.

Stéphanie Léonard, psychologue spécialisée en traitement des troubles alimentaires et des enjeux d’image corporelle, est d’avis qu’il n’y a « rien de positif » dans un concours comme Miss AI, qui se base sur des images artificielles accentuant des stéréotypes « inatteignables ». Dans la société, il y a un « conditionnement qui fait qu’on [veut ressembler aux] représentations physiques irréalistes », explique-t-elle.

Ce « conditionnement » génère beaucoup de honte et de culpabilité chez les personnes plus vulnérables sur le plan de l’estime de soi et de l’image corporelle, majoritairement les femmes et les jeunes filles. Cela peut notamment mener à des troubles alimentaires, de l’anxiété et de la dépression.

Même si on sait intellectuellement que ces images sont fictives, on l’oublie. La Dre Stéphanie Léonard, psychologue

Ce type de concours entretiendrait également l’idée que tout le monde a la même vision de la beauté alors que ce n’est pas le cas. Au lieu de remettre en question « ce à quoi on est exposé […], surtout dans le cas de l’IA, on se remet soi-même en question, et c’est ça qui est dommageable pour l’image corporelle et l’estime de soi », explique Mme Léonard.

De plus, en ajoutant un aspect identitaire au critère de la beauté du concours, on vient « attribuer des caractéristiques de personnalité, de tempérament ou de compétence basées sur l’apparence physique », affirme la psychologue.

Lahcen Fatah, éthicien de la technologie, se questionne pour sa part sur le partenariat du concours avec Fanvue, une plateforme concurrente à OnlyFans.

Est-ce que [Fanvue] est une plateforme qui vise à pousser à l’extrême l’instrumentalisation des femmes, c’est-à-dire que ce sont des femmes virtuelles à qui on peut demander à peu près tout et n’importe quoi ? Lahcen Fatah, éthicien de la technologie

Il est d’avis que cela peut mettre en lumière une image dégradante de la femme qui peut se répercuter dans la réalité.

Selon Sofia Novales, dont l’agence The Clueless est affiliée à Fanvue, la plateforme ne souhaite plus seulement être connue pour son contenu pour adultes, puisque beaucoup de personnes utilisent l’intelligence artificielle « de manière incorrecte ». Elle assure que les finalistes du concours Miss AI ne font pas ce type de contenu.

Pourtant, en quelques clics, La Presse a pu confirmer que Lalina, la concurrente arrivée en deuxième place du concours, propose notamment des photos nues et du clavardage osé en tout temps sur Patreon, une autre plateforme où des créateurs peuvent se faire rémunérer par leurs abonnés. Ses offres vont jusqu’à 426 $ par mois.

Des stéréotypes renforcés par les logiciels

« L’IA a tendance à reproduire ce qui existe déjà », affirme Frédérick Bruneault, professeur associé à l’École des médias de l’Université du Québec à Montréal spécialisé en éthique de l’intelligence artificielle.

PHOTO FOURNIE PAR FRÉDÉRICK BRUNEAULT Frédérick Bruneault est professeur associé à l’École des médias de l’Université du Québec à Montréal spécialisé en éthique de l’intelligence artificielle.

Le logiciel des IA est notamment entraîné à partir d’images sur le web, indique M. Bruneault. Il notera les tendances présentes dans ces images pour en créer des nouvelles. Derrière ces nouvelles images se cachent toutefois des biais qui étaient présents dans les données de base. Les biais se retrouvent ainsi amplifiés, reproduisant des représentations stéréotypées de femmes, explique-t-il.

M. Fatah souligne qu’il importe de se demander quelles sont les instructions précises données aux IA par leurs créateurs pour qu’elles aient un tel physique.

« Un message inspirant »

La plupart des finalistes du concours de Miss AI sont ambassadrices d’une cause précise, comme la gagnante Kenza Layli ou Zara Shatavari, qui se décrit comme une « guerrière du SOPK [syndrome des ovaires polykystiques] et de la dépression ».

Selon Stéphanie Léonard, si la personne qui représente une cause n’existe pas dans la réalité, cela peut enlever du poids au message qu’elle tente de transmettre, voire l’invalider. « Pourquoi faut-il que la personne qui porte le message ait l’air de ça ? », demande-t-elle.

« Les femmes IA ne vont pas disparaître, répond la juge du concours Sally-Ann Fawcett. Il y en aura d’autres. Alors si nous pouvons choisir quelqu’un avec un message très fort, inspirant et encourageant, je pense que c’est certainement mieux que de les laisser prendre le dessus et créer des normes de beauté impossibles. »

« Personne n’est contre la vertu », souligne Frédérick Bruneault. Toutefois, « il y a toutes sortes de messages implicites qui sont transmis dans ce genre de concours et il ne faut pas les sous-évaluer ».