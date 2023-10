Hilary Keithlin

39 ans

Pointe-Claire

Pour Hilary Keithlin, franchir le cap de la quarantaine ne sera pas particulièrement déterminant. Elle a plutôt ressenti une grande pression il y a 15 ans. « Mon 25e anniversaire a été difficile, car ma mère a eu 50 ans la même année et elle me rappelait sans cesse ce qu’elle avait accompli à mon âge, se souvient-elle. J’aurais dû être mariée, me préparer à avoir des enfants, posséder une maison... Elle s’étonnait que je poursuive mes études. Nos valeurs étaient différentes. »

Malgré tout, ces jalons traditionnels sont restés bien ancrés dans l’esprit d’Hilary, qui estime que nos priorités évoluent au fil de l’atteinte de ces étapes significatives. « J’ai la maison. J’ai les enfants. Est-ce que je me voyais mariée ? Oui, mais ce n’est plus un besoin. Je suis avec la personne que j’aime et c’est bien comme ça, remarque-t-elle. Les enfants changent nos valeurs. Est-ce que mon prochain choix de carrière sera un défi professionnel ou davantage un moyen de soutenir ma famille ? Trouver cet équilibre est ardu. »

Le temps demeure l’enjeu principal. « C’est difficile d’être à la fois une mère, une conjointe, une collègue, une amie. On occupe tous ces rôles, mais il n’y a pas assez de temps pour les jouer. Il est aussi important de ne pas se perdre et de penser à soi au travers de tout ça. »

Hilary croit que ces responsabilités pèsent encore plus sur les femmes. « Un sentiment de culpabilité et une pression peuvent s’ajouter. J’ai la chance que mon chum puisse rester à la maison si nos enfants sont malades, mais on m’a déjà fait la remarque que la mère devrait être celle qui s’occupe d’eux. On m’a même déjà dit de ne pas postuler sur un poste, car je verrais moins mes enfants si je l’obtenais », raconte Hilary, qui a remarqué une grande différence dans la perception des gens à son égard lorsqu’elle a enlevé un petit anneau dans son sourcil.