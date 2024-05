Voilà trois semaines que Catherine Houle et William ont entrepris leur quête. Ils ont eu le temps d’y réfléchir, d’en discuter. Catherine le sait bien : un jour ou l’autre, William finira par l’avoir, son téléphone intelligent.

Il aura 14 ans à l’été. Pour protéger les enfants dans leur période la plus vulnérable, le psychologue social Jonathan Haidt conseille justement d’attendre l’âge de 14 ans avant de donner accès à l’internet 24 heures sur 24. « Je sais que c’est inévitable, que ça s’en vient, dit Catherine, prête à établir un plan avec William. Mais… j’essaie de gagner du temps. »

William, lui, ne lâche pas prise.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE William

L’autre jour, j’ai dit à ma mère que, de toute façon, j’allais travailler pour m’en acheter un. William

C’est un joli hasard, mais c’est de ce sujet que la prochaine intervenante, Linda Pagani, avait envie de discuter. Linda Pagani a plusieurs casquettes : infirmière devenue psychologue, chercheuse (elle est d’ailleurs venue accompagnée de son étudiant au doctorat, Benoit Gauthier), femme à moto, jadis enseignante de karaté… et mère de trois enfants.

Ses enfants – aujourd’hui adultes – rêvaient eux aussi d’un iPhone. Et elle leur a répondu de la même manière que ses parents – des immigrants italiens – lui ont répondu lorsqu’elle a voulu avoir un jeans, à 11 ans, ou une voiture, à 16 ans. « Vous voulez un téléphone ? Vous allez devoir travailler pour l’avoir. Pour sentir que vous l’avez gagné. Pour apprendre à apprécier les choses dans la vie. »

L’une a vendu des vêtements, l’autre a poussé des chariots chez Walmart. Le troisième ? Il a emballé des articles à l’épicerie avec un aplomb qui surprenait les clientes. Il avait 14 ans. Et à 15 ans, il s’est (enfin) offert son iPhone. « C’est une excellente occasion de rendre nos enfants fiers de leurs efforts », dit Linda Pagani, qui salue d’ailleurs la volonté de William.

Catherine Houle sourit. William aussi.

William a justement accumulé de l’argent en travaillant, l’été dernier. Catherine et son mari auraient préféré qu’il l’économise pour acheter sa première voiture, ou sa première maison.

William a un trouble d’apprentissage. Linda Pagani rappelle que les enfants ayant un profil neurodéveloppemental atypique (troubles d’apprentissage, TDAH, autisme) ont avantage à attendre un peu avant d’obtenir leur permis de conduire, parce qu’ils sont plus à risque d’être impliqués dans des accidents.

« Les jeunes n’ont pas tous la même vulnérabilité non plus par rapport aux risques et à l’usage du téléphone intelligent, renchérit Benoit Gauthier. Si tu as un historique de difficultés d’apprentissage et que tu tombes dans une utilisation trop grande de ton téléphone, tu es peut-être plus à risque que la moyenne que ça affecte les différentes sphères de ta vie, dont ton rendement scolaire. »

Cercle vicieux

Benoit Gauthier fait sa thèse de doctorat sur les impacts de l’exposition aux écrans chez les adolescents et il intervient depuis 10 ans auprès des jeunes, en CLSC. La question des écrans prend souvent une place importante dans les crises familiales, dit-il. Les jeunes sont trop sur leurs appareils, les parents aussi, les moments partagés en famille rétrécissent, les écrans activent les émotions, les compétences pour entretenir les liens diminuent… « C’est un cercle vicieux. »

Son conseil : ne pas introduire le téléphone intelligent trop tôt, et le faire graduellement, avec des règles. On peut commencer sans données cellulaires, et en limitant l’utilisation du téléphone aux espaces communs pour que le jeune puisse en parler rapidement si quelque chose sur l’internet l’envahit émotionnellement (et prévenir les traumas). Les parents devraient aussi prévoir des moments de déconnexion. « À la limite, vous pourriez voir si vous permettez ou non qu’il l’apporte à l’école », souligne Benoit Gauthier.

William proteste. Ses amis jouent ensemble à un jeu, sur l’heure du midi. Il veut se joindre à eux.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Benoit Gauthier, étudiant au doctorat et intervenant au CLSC

Pendant que tes amis sont sur leur téléphone, le midi, ils ne développent pas beaucoup leurs habiletés sociales. Benoit Gauthier, étudiant au doctorat et intervenant au CLSC

M. Gauthier souligne qu’il est démontré que les jeunes qui passent moins de temps sur leurs écrans développent de meilleures habiletés sociales. Dans le monde réel, on vit des échecs, mais on apprend à les tolérer, on s’entraîne, on met les efforts, et on devient meilleur, et plus confiant, dit-il.

Les habiletés à socialiser et à communiquer sont gage de succès professionnel, à l’âge adulte, souligne pour sa part Linda Pagani, pour qui le téléphone n’a pas sa place à l’école. « Est-ce qu’on veut que le pilote d’avion joue avec son téléphone ? Non. C’est la même chose pour l’école. La job d’un jeune, c’est de terminer ses études au secondaire avec brio, c’est de développer des capacités et une confiance en soi. »

« William, quand tu auras ton téléphone, je veux que tu sois toujours conscient que ta confiance en soi est toujours en péril, et que tu dois toujours la travailler. Et tu deviendras un adulte très stable, capable de composer avec toutes les choses qui arrivent dans la vie. »

En terminant, Linda Pagani offre un conseil aux parents : laissez vos enfants s’ennuyer. La peur de l’ennui, couplée à une trop grande permissivité, forme une jeunesse qui, constate-t-elle, ne connaît pas l’effort.

Le téléphone doit rester un outil, conclut Benoit Gauthier, « un complément au réel ».