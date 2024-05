Ah, la gestion des écrans à la maison… C’est un défi constant. Notre prochaine intervenante, Carolanne Campeau, travaille dans l’ombre pour aider les parents dans cette tâche difficile.

Formée en intervention de la toxicomanie, elle a le CV tout désigné pour travailler à la Maison Jean-Lapointe (ce qu’elle a d’ailleurs déjà fait), mais elle se consacre aussi à une autre mission : prévenir les risques associés à l’hyperconnectivité. Elle est conseillère en prévention des risques liés à l’usage des écrans chez Pause, une référence en ligne. « Contrat parent-ado d’utilisation du cellulaire » ; « entente d’utilisation des écrans » ; « plan de match numérique » : elle a contribué à développer plusieurs outils à imprimer.

Carolanne Campeau entame cette discussion par visioconférence avec une suggestion. Si William veut d’abord communiquer avec ses amis, pourquoi ne pas commencer avec un dumb phone (un téléphone sans réseau) ?

Catherine Houle explique qu’elle a déjà acheté un téléphone flip (à clapet) à William, mais ce fut… un flop. Son fils n’en voulait pas, mais pas du tout. C’est la connexion à l’internet et les réseaux sociaux qui intéressent William.

« C’est sûr que les deux types d’activités qui comportent plus de risques, ce sont les jeux vidéo et les réseaux sociaux », lui dit d’emblée Carolanne Campeau.

Plusieurs experts sont d’avis que même l’âge minimal proposé par les plateformes – en général 13 ans – n’est pas adéquat, et proposent d’attendre jusqu’à 15 ou 16 ans. Pourquoi ? Parce que les réseaux sociaux utilisent des stratégies de renforcement qui facilitent la perte de contrôle, explique Carolanne Campeau. Qui plus est, les jeunes peuvent avoir accès à du contenu inapproprié et de la publicité.

« Personnellement, je penche aussi vers les 15 ans, pour que la personne soit apte à faire la part des choses, à développer son esprit critique et une régulation du temps consacré aux écrans », indique Carolanne Campeau. Le risque, explique-t-elle à William, c’est d’oublier les autres activités qu’on aimait.

En entendant les mots « 15 ans », William va s’étendre sur le lit, derrière.

Le fait que William ait plusieurs intérêts sportifs constitue néanmoins un facteur de protection. Des parents se plaignent que leurs enfants n’ont pas d’intérêt pour autre chose que les écrans, mais c’est surtout parce qu’ils n’ont pas cultivé d’autres centres d’intérêt avant de goûter à la surstimulation des écrans.

Attention : l’idée n’est pas de bannir les écrans non plus. Les études montrent que les deux extrêmes – l’interdiction complète et la permission complète – favorisent une surutilisation chez la personne, plus tard, précise Carolanne Campeau.

Il faut essayer de trouver le juste milieu dans ça, et ça passe par la discussion, et parfois aussi par des engagements spécifiques. Carolanne Campeau, conseillère en prévention des risques liés à l’usage des écrans chez Pause

Les ententes familiales peuvent prévoir le temps accordé aux écrans, le contenu autorisé, le contexte d’utilisation (pas pendant les repas !), les comportements à privilégier en ligne, les conséquences en cas de non-respect…

Quand l’enfant aura accès aux réseaux sociaux, le parent doit s’intéresser à ce que le jeune y fait et en discuter. Oui, les réseaux sociaux permettent de socialiser, de se soutenir, d’exprimer sa créativité, mais beaucoup de contenu manque d’authenticité et constitue de la publicité cachée. « Le virage a été tellement rapide qu’on a perdu cet enseignement-là », laisse tomber Carolanne Campeau.

« C’est toute une charge mentale, pour un parent », note Catherine Houle.

1,3 % Au Québec, 1,3 % des jeunes semblent avoir une cyberdépendance. Le taux, chez les adolescents québécois, varie de 1,3 % à 3 %, selon les études et les activités répertoriées. Source : The Canadian Journal of Psychiatry, 2016

D’un enfant à l’autre

Catherine Houle le constate au sein même de sa famille – ses quatre enfants ne réagissent pas tous de la même façon aux écrans.

Elle pense à sa fille de 8 ans, devenue maître dans l’art de subtiliser le téléphone de maman. « Le jour où je vais lui mettre son téléphone dans les mains, je sais que je vais avoir de la misère. »

Pourquoi est-ce difficile, pour un enfant, de mettre l’écran de côté pour aller faire autre chose ?

Psychologue clinicienne spécialisée en cyberdépendance, Marie-Anne Sergerie a accepté de répondre aux questions d’ordre général, et à cette dernière question, elle offre une réponse toute simple. « C’est difficile, parce que c’est le fun, stimulant, accessible. L’adulte est capable de voir la gratification à long terme de varier les activités – l’enfant, beaucoup moins », dit-elle.

Des enfants seront plus à risque de développer une cyberdépendance, et il est difficile d’établir l’œuf et la poule. Est-ce l’usage excessif qui fragilise, ou est-ce que les gens déjà fragiles auront tendance à abuser des écrans ?

Aux yeux de Marie-Anne Sergerie, l’encadrement offert à la maison demeure central. Des parents s’arrachent les cheveux parce qu’ils ne savent plus quoi faire pour gérer, constate la psychologue, mais quand on gratte un peu, on réalise qu’ils n’ont jamais vraiment imposé de règles quant aux écrans.

Un jeune de 13 ans peut avoir un cellulaire et bien gérer cet usage-là s’il est bien encadré. Et un jeune de 16 ans pourrait avoir de la difficulté et l’utiliser de façon plus nuisible. Marie-Anne Sergerie, psychologue clinicienne spécialisée en cyberdépendance

Avant de remettre un téléphone intelligent à leur enfant, les parents devraient donc se poser diverses questions : quel encadrement le parent est-il prêt à offrir ? À quelle fonction le téléphone répondra-t-il ? Quels sont les défis de l’enfant ? Respecte-t-il les règles ?

Le parent a matière à s’inquiéter à partir du moment où la vie numérique « prend beaucoup de place », indique Marie-Anne Sergerie. Plusieurs indices peuvent mettre la puce à l’oreille : si l’usage affecte les relations ou le rendement à l’école. Si le jeune est plus irritable, anxieux ou colérique lorsqu’il n’a pas accès aux technologies. S’il a tendance à mentir par rapport au temps d’écran. Ou si tous ses intérêts sont tournés vers les technologies.

Enfin, les enfants peuvent-ils apprendre eux-mêmes à s’autoréguler ? En se couchant tard plusieurs soirs de suite – et en constatant que leur fatigue s’accumule, peuvent-ils par eux-mêmes décider de se limiter et de s’autoréguler ?

Marie-Anne Sergerie fronce les sourcils.

« Les enfants ont besoin d’avoir un cadre, dit-elle. C’est sécurisant pour eux. »