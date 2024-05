PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Catherine Houle

« J’ai été ambivalente tout au long des rencontres, mais la dernière a vraiment rejoint mes valeurs. Oui, il y a moyen de s’épanouir sans cellulaire, il y a moyen de communiquer avec nos amis sans avoir un cellulaire, il y a moyen de les voir, chez nous ou chez eux. Je me sens plus solide dans ma prise de position envers William. Ce sera lui qui va se l’offrir, et pas avant ses 15 ans. Et tant qu’il n’aura pas 16 ans, je vais exercer un certain contrôle. »

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE William

« J’ai toujours envie d’avoir un téléphone cellulaire, mais j’ai compris ce que ça peut faire dans ma vie, tant personnelle qu’avec mes amis. Je pourrais devenir accro, arrêter les sports que j’aime, et ne pas profiter de ce que j’ai en ce moment. Mais on a trouvé un bon compromis : à mes 14 ans, j’ai demandé à ma mère mon permis de scooter [William fait déjà du motocross]. Et peut-être qu’on va commencer par une tablette pour texter mes amis. Je ne suis pas déçu. »