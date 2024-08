Ils sont une quinzaine autour de la table à tricoter. Des locataires et des intervenants. Des voisins et des proches aussi, dont la fille et la compagne de Jean-François Lamontagne, organisateur communautaire et agent de milieu aux Appartements Papineau.

Édith*, locataire aux Appartements Papineau depuis 2022, en a long à nous raconter (et elle répétera souvent que la journaliste de La Presse ressemble à sa curatrice). « Nous sommes bien ici. Les gens sont fins avec nous. On va au parc, on joue aux cartes. Nous avons même fait du karaoké. »

Édith a deux enfants qui ne comprenaient pas pourquoi elle devait souvent être hospitalisée en raison de sa santé mentale imprévisible. Quand un cancer a emporté sa mère qui s’occupait d’elle, tout a basculé.

« Je les ai toutes faites », lance Édith à une autre locataire, Éliane, qui lui demande par quelle ressource d’hébergement pour femmes en situation d’itinérance elle est passée. « Pavillon Mackenzie, La rue des femmes, Le Chaînon, Maison Jacqueline, À l’abri de l’espoir… énumère-t-elle. C’est dur de ne pas savoir où tu vas coucher, où tu vas manger et où tu vas prendre ta douche. »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La locataire Éliane avec Gisèle, qui vit dans le quartier.

Pour sa part, Éliane est arrivée aux Appartements Papineau en février dernier. « Vous savez ce que j’ai aimé le plus à date ici ? L’éclipse », se remémore-t-elle avec des étoiles dans les yeux.

Diane, tricoteuse d’expérience, est l’une des doyennes parmi les locataires. « Je vis ici depuis 24 ans. C’est beau et c’est propre chez nous. J’ai des poupées de porcelaine, dit-elle fièrement. J’ai fait des jetés que je vendais 35 $. »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Sana rigole avec Jean-François Lamontagne.

À l’autre bout de la table, il y a Sana, qui vient juste d’apprendre à manier la laine et les aiguilles et qui est très concentré sur sa tâche. Il est assis à côté de Richard, qui n’est pas locataire aux Appartements Papineau, mais qui a entendu parler de l’activité au local communautaire La Place, situé tout près, au parc Montcalm.

La vie de Richard est un roman qui inclut des chapitres dans l’armée et à l’Institut Philippe-Pinel (à la fois comme intervenant et pair-aidant), le tout à travers différents diagnostics de types de schizophrénie. « Personne n’a une santé mentale parfaite, lance celui qui a été marié et qui a deux enfants. Si on veut changer le monde, il faut commencer par soi-même. »

Se former une nouvelle famille

Or, l’isolement guette ceux qui ont des périodes creuses. « Quand nous avons des problèmes de santé mentale, nous pouvons être intenses dans notre maladie et ce n’est pas facile pour les membres de notre famille. Il faut accepter qu’ils prennent une distance », explique Richard.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Richard ne vit pas aux Appartements Papineau, mais il prend part aux activités avec les locataires.

Richard est suivi par plusieurs intervenants, mais ces derniers ne se parlent pas nécessairement entre eux, si bien qu’il se sent souvent laissé à lui-même.

Alexandra Arsenault, agente de mobilisation citoyenne au Regroupement des tables de concertation de La Petite-Patrie, souligne à quel point un « milieu confortable » comme celui des Appartements Papineau prévient la marginalisation. On sous-estime à quel point un divorce, une perte d’emploi ou une santé mentale fragile peut tout faire basculer chez des gens vulnérables, et les mener à la solitude, puis potentiellement à l’itinérance.

C’est quand nous sommes seuls dans nos appartements à ne pas sortir que le hamster se met à tourner. En se déplaçant dans un lieu communautaire, on s’oxygène et on parle de ce qu’on vit en faisant du social. Richard, qui participe aux activités des Appartements Papineau

« Je me suis formé une famille ici », lance Édith en soulignant à la blague qu’elle et ses camarades des Appartements Papineau sont quand même assez grands pour se garder la nuit.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Les locataires des Appartements Papineau sentent qu’on veille sur eux.

« De la laine, quoi de mieux pour créer du tissu social », dit si bien Jean-François Lamontagne. « Mais on commence à trop l’étirer. »

* Les noms de famille des locataires des Appartements Papineau demeurent confidentiels.