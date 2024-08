Notre journaliste se balade dans le Grand Montréal pour parler de gens, d’évènements ou de lieux qui font battre le cœur de leur quartier.

Quand une locataire des Appartements Papineau a dit à l’organisateur communautaire Jean-François Lamontagne qu’elle voulait apprendre à tricoter, ce dernier a eu une révélation en tombant sur le site web de Karine Fournier, qui fait des installations de tricot-graffiti⁠1. « On va tricoter du tissu social », s’est-il emballé.

Le tricot-graffiti est une façon d’enjoliver un espace, de revendiquer l’espace public et d’unir des gens derrière un projet commun. C’est en plein ce que Jean-François Lamontagne cherchait à faire avec « ses » locataires des 139 appartements, dont la plupart sont supervisés.

Son message : les organismes communautaires ont besoin d’aide.

Il ne s’en vante pas, mais Jean-François Lamontagne est au cœur de la prévention de l’itinérance. La plupart des locataires des Appartements Papineau ne peuvent être laissés à eux-mêmes. Certains l’ont été, ce qui les a menés à la rue.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE L’organisateur communautaire et agent de milieu Jean-François Lamontagne

Embauché en 2022 par la Société d’habitation populaire de l’est de Montréal (SHAPEM), qui a le mandat d’offrir des loyers abordables, Jean-François Lamontagne œuvre au sein d’un projet-pilote. « Je fais le pont entre des gens dans le besoin et des services », résume celui qui porte le titre d’organisateur communautaire et d’agent de milieu.

Jean-François est certainement au « milieu » de tout l’organigramme plutôt complexe des Appartements Papineau, qui regroupent 139 locataires dans un immeuble de l’avenue Papineau, au sud de la rue Bélanger. Une centaine de studios sont supervisés par quatre organismes qui ont des bureaux sur place, soit Le Mûrier, la Maison l’Échelon, le Parcours et le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement (CRDITED). Certains des quelque 40 autres locataires sont des « électrons libres », comme on les appelle, alors que d’autres suivent le programme Toit d’abord dans le cadre d’une mise en liberté. Enfin, il y a des ententes de services avec trois différents centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) – du Nord, de l’Est, du Centre-Sud.

« Mon but est d’unir tout le monde avec une vie communautaire », résume Jean-François, qui amène des locataires au parc, au café du coin. Il regarde avec eux des matchs de hockey, et il les fait même parfois sortir à la campagne pour aller cueillir des pommes.

On défait un paquet de nœuds et de tensions entre des locataires qui ne se parlaient pas. Puis on développe des habiletés sociales […] Je fais aussi du suivi psychosocial avec ceux qui le désirent. Jean-François Lamontagne, organisateur communautaire et agent de milieu aux Appartements Papineau

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Accompagné de sa fille Frédérique, Jean-François Lamontagne discute avec Karine Fournier, œuvrant sous le pseudonyme Tricot Pirate.

Il peut aider un locataire à recevoir un diagnostic de trouble obsessionnel compulsif ou à avoir de l’aide pour l’entretien ménager. Des cours de cuisine à domicile ? Un recours à la banque alimentaire ? Un retour à l’école ? « C’est à la carte, expose-t-il. Je suis comme un bottin de ressources. Je suis un facilitateur ou encore une courroie de transmission. »

C’est souvent quand un locataire demande à Jean-François de l’aider avec un robinet fuyant ou quand il fait des bacs à fleurs dehors que les besoins se manifestent au détour d’une conversation anodine. Chose certaine, l’organisateur communautaire intègre dans la société des gens dans le besoin qui, souvent, dérangent.

« Créer un milieu de vie »

Le projet-pilote dont est au cœur Jean-François est né après la pandémie. Pendant les périodes de confinement, le crime organisé s’était emparé des Appartements Papineau comme c’était le cas avant que la SHAPEM les retire du marché et en devienne l’acquéreuse il y a 30 ans, rappelle son directeur général, Jean-Pierre Racette. Car certains criminels n’ont aucun scrupule à exploiter des gens vulnérables en leur fournissant de la drogue gratuite en échange de leur appartement pour de la revente ou de la prostitution.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Jean-François Lamontagne discute avec Jean-Pierre Racette, directeur général de la SHAPEM, Alexandra Arsenault, du Regroupement des tables de concertation de La Petite-Patrie, et Alex Chayer, directeur général du Mûrier.

Après l’embauche d’agents de sécurité – une solution temporaire –, la SHAPEM voulait que les Appartements Papineau redeviennent un milieu de vie sain. « On voulait créer une dynamique pour que les gens s’approprient l’immeuble », explique Jean-Pierre Racette.

Moins de deux ans après l’embauche de Jean-François, les retombées sont manifestes. Les locataires des Appartements Papineau ont eu la chance de faire du jardinage dans la ruelle et même d’aller à la cabane à sucre. Le prochain grand projet de groupe ? Décorer de tricots les arches emblématiques de leur immeuble.

« Des initiatives comme celle du projet-pilote de la SHAPEM sont hyper importantes », fait valoir Alexandra Arsenault, du RTCPP, alors que nous prenons part à l’un des ateliers de tricot, un après-midi de juin.

« Beaucoup de gens se sentent abandonnés par les institutions », indique-t-elle.

C’est important dans un quartier comme le nôtre que différentes populations se rencontrent. On ne peut pas exiler des gens de nos communautés. Alexandra Arsenault, du Regroupement des tables de concertation de La Petite-Patrie

Derrière les Appartements Papineau, au nord du parc Montcalm, la SHAPEM et le RTCPP chapeautent le projet citoyen La ruelle pour toutes et tous. On y organise des activités de voisinage pour rendre les lieux plus conviviaux.

Les intervenants « tombent au combat »

Alexandra Arsenault souligne à quel point les organismes communautaires sont au front d’enjeux sociaux comme l’intégration sociale, la crise du logement et l’itinérance, tout en manquant cruellement de financement. « Nous sommes du cheap labor, dénonce-t-elle. Et les collègues tombent au combat. »

On fonce tout droit dans un mur, appréhende-t-elle.

Aujourd’hui, ce sont vraiment des populations différentes qui se retrouvent en situation d’itinérance. Sur le terrain, nous ne sommes pas prêts pour ça. Alexandra Arsenault, du Regroupement des tables de concertation de La Petite-Patrie

« Nous travaillons à effectifs réduits et les gens sont brûlés », renchérit Jean-François. Les délais pour des ressources, notamment en santé mentale, sont trop longs, constate-t-il au quotidien.

Jean-François Lamontagne espère que le projet-pilote des Appartements Papineau sera reproduit ailleurs. Karine Fournier est pour sa part emballée par la « mission sociale » de son projet avec les locataires. « On va ajouter de la couleur au quartier et l’animer », promet-elle.

Si le tricot est un prétexte pour que tous échangent, il y a une grande symbolique dans la lenteur du geste et dans l’idée de juxtaposer les œuvres de tous pour parer les arches. « C’est de prendre le temps de construire quelque chose de grand petit à petit. »

Rendez-vous le 15 août Tous sont invités au dévoilement des arches parées de tricots le jeudi 15 août, à 16 h, au 6899, avenue Papineau. L’évènement sera suivi d’un BBQ et d’un spectacle au parc Montcalm tout près. En cas de pluie, ce sera reporté au lendemain.

