La gentillesse peut se décliner de tellement de façons. Certains gestes ont-ils un impact plus positif sur la santé mentale ? Survol de ce qu’en disent les recherches avec deux expertes.

Est-on plus heureux de donner ou de recevoir ?

Faire, recevoir un geste gentil ou même en être témoin entraîne des effets positifs sur la santé mentale, indique Gillian Sandstrom, de l’Université du Sussex, au Royaume-Uni. C’est ce qui ressort des résultats du Kindness Test, importante étude sur la gentillesse menée en 2021 à laquelle ont répondu 60 000 participants provenant de 144 pays et à laquelle elle a contribué. Elle précise toutefois que la personne qui donne doit agir sans avoir l’impression que le geste la prive de quelque chose pour que l’impact soit bénéfique. « Parfois, les gens peuvent donner à un point tel que c’est épuisant pour eux », prévient-elle.

ILLUSTRATION ANIK POLIQUIN, LA PRESSE

Se sent-on mieux après avoir fait un geste gentil pour un proche ou un inconnu ?

On se sent mieux après avoir aidé un proche, puisqu’on est normalement en mesure de voir l’impact concret du geste, soutient Lara Aknin, de l’Université Simon Fraser. Le Kindness Test, mené par l’Université du Sussex, offre toutefois une réponse différente. Les gens aident plus souvent leurs proches, mais se montrer gentil avec un étranger leur procure un plus grand bien. Questionnés au sujet de leur dernier acte de bonté, 90 % ont répondu qu’ils l’avaient fait pour un proche. Or, « ceux qui avaient fait une action pour un inconnu se sentaient comme une meilleure personne et étaient plus fiers d’eux que ceux qui avaient agi pour un proche », révèle la chercheuse Gillian Sandstrom. Pourquoi ? Notamment parce qu’avec un étranger qu’on ne reverra jamais, on ne craint pas qu’il se sente redevable, ce qui peut arriver avec un ami.

ILLUSTRATION ANIK POLIQUIN, LA PRESSE

Est-ce préférable de faire du bénévolat ou un don en argent ?

Professeure de psychologie à l’Université Simon Fraser, Lara Aknin a démontré à travers différentes recherches les bénéfices émotionnels à court terme du don en argent. Qu’en est-il du bénévolat ? « Il y a des tonnes d’études qui montrent que les gens qui font du bénévolat rapportent être plus heureux », répond-elle. Le hic ? On ne sait pas si c’est lié au geste gentil qu’ils font ou à d’autres aspects de cette activité, comme rencontrer de nouvelles personnes ou se sentir inclus dans un groupe, note la professeure. « C’est beaucoup plus difficile d’étudier le bénévolat que l’argent », constate-t-elle.

ILLUSTRATION ANIK POLIQUIN, LA PRESSE

Le fait de donner pour une cause très large ou plus spécifique influence-t-il notre bien-être ?

Un individu fait un don pour lutter contre la faim. Un autre, pour acheter 10 repas à un enfant. La cause est la même, mais pourtant, selon les études, la seconde personne dira être plus heureuse que la première à la suite de son don. « Donner d’une façon qui nous permet de savoir qu’on fait une différence peut nous apporter un bénéfice émotionnel plus grand », soutient la professeure de psychologie Lara Aknin. De nombreux organismes de bienfaisance tentent d’ailleurs de faire savoir très clairement à leurs donateurs l’impact de chaque dollar reçu.

ILLUSTRATION ANIK POLIQUIN, LA PRESSE

Enfant, adulte ou aîné, l’âge a-t-il une influence sur les bienfaits liés à la gentillesse ?

Lara Aknin ne croit pas qu’une étude ait comparé le niveau de bonheur ressenti lorsqu’on se montre gentil selon différentes tranches d’âge. Toutefois, une chose est sûre à ses yeux : appliquer cette valeur apporte de la joie à tous les moments de la vie. Elle cite en exemple une étude que son équipe et elle ont menée auprès d’enfants d’environ 2 ans. Les tout-petits étaient invités à partager leur collation avec une marionnette. « Les enfants souriaient plus quand ils partageaient la collation que quand ils la gardaient pour eux », résume la professeure.