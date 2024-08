Même si les jeux vidéo exploitent l’imagination, certaines productions veillent à la représentation authentique des époques présentées. Vêtements, armes, langages, architecture… des experts en histoire s’assurent que les réalités du passé n’ont pas été (trop) distordues. Raphaël Weyland, spécialiste du Moyen-Orient antique et médiéval, est l’un d’eux.

Embauché par Ubisoft Montréal en 2020, ce docteur en histoire est devenu le quatrième expert du studio en la matière, planchant notamment sur Mirage, le dernier opus de la saga Assassin’s Creed. L’action se déroulant dans le Bagdad du IXe siècle, ses connaissances furent précieuses pour dépeindre une ambiance d’époque fidèle.

Diplômé de l’Université de Montréal, M. Weyland a d’abord donné des conférences grand public, collaboré avec Radio-Canada et officié en tourisme. Quand Ubisoft a voulu recruter un nouvel historien, il a aussitôt appuyé sur le bouton « start », même si un tel virage n’était pas prévu. Ses capacités de vulgarisation auprès de publics aux connaissances et intérêts très variés ont convaincu l’employeur.

Une approche globale

« Le travail de l’historien est d’aider à fabriquer des mondes cohérents, indique M. Weyland. On peut me consulter sur des questions très larges, comme l’architecture devant correspondre globalement aux canons d’une époque, la manière dont les gens parlent, s’habillent, les mentalités, la musique. Ça touche à peu près tout ce que les joueurs vont voir dans un jeu comme Mirage. »

Des exemples ? Il a fallu dénicher des noms crédibles de chevaux, les façons de compter sur ses doigts, des jeux d’enfants, les types d’armes, les façons de se battre, l’ambiance sonore d’un bazar ; tout cela devant cadrer avec la réalité d’un Bagdad antique. « On m’a demandé de trouver des anecdotes relatives au savon dans ce contexte, ce qui nécessite du temps de recherche », illustre-t-il.

Interventions en amont

L’historien vidéoludique valide et rassemble ainsi une foule d’informations au long de la production d’un jeu. Mais il doit intervenir le plus tôt possible. « Si on amène des informations plus tard, ça peut entraîner des pertes de temps et d’argent, ainsi que de la frustration, prévient-il. Par exemple, si un grand bâtiment a été construit, et que j’annonce finalement qu’il ne peut avoir de dôme, les artistes devront tout recommencer. » Il est ainsi intervenu pour faire avorter une Route de la soie physiquement figurée dans le jeu, alors qu’il s’agit en réalité d’un concept et non d’un chemin pavé.

En intégrant l’univers du jeu vidéo, l’historien a dû s’adapter au vocabulaire du milieu, afin que ses directives soient bien digérées, mais aussi démontrer que son rôle n’est pas celui d’un censeur.

Des concessions

Pour lui, ce souci du réalisme historique est l’une des clés du succès de la franchise phare d’Ubisoft, permettant une immersion optimale. « On veut attirer et immerger le joueur dans un monde où il peut vivre des moments du passé, se promener aux côtés de Périclès ou se battre dans une arène devant César. Si un chevalier ou un samouraï se bat sans mouvements réalistes, avec une épée ou une armure qui ont l’air d’un peu n’importe quoi, le cerveau va moins facilement s’attacher et y croire », explique-t-il.

Cela dit, le but n’est pas forcément d’être irréprochable d’un point de vue historique, car des concessions ou des approximations s’avèrent inévitables. Par exemple, Bagdad ayant subi plusieurs destructions, son visage d’époque n’est pas connu avec certitude. « Je dois statuer et parfois transgresser l’Histoire. On est davantage dans l’authenticité que dans l’exactitude. »

En contrepartie, ses fonctions lui permettent d’atteindre un auditoire d’envergure. « Travailler sur Assassin’s Creed, c’est écrire une encyclopédie dans le jeu consultée par des millions de joueurs. C’est une espèce de sommet de Pinacle, c’est comme un rêve pour moi ! », conclut-il.