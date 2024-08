On imagine volontiers un éclairagiste projecteur en main, manœuvrant ses faisceaux sur un plateau ou une scène. Vincent Courbis-Poncet manipule plutôt des claviers, mais les effets qu’il apporte aux jeux vidéo n’en sont pas moins essentiels. Directeur technique en éclairage pour Eidos Montréal, il explique comment la magie de la lumière opère dans des œuvres comme Shadow of the Tomb Raider ou Marvel’s Avengers.

C’est un art subtil et un travail de l’ombre. Littéralement. Être éclairagiste pour des jeux vidéo a beau avoir des points communs avec l’univers cinématographique, cela présente toutefois des particularités. Grosso modo, sa tâche consiste à projeter toutes sortes de lueurs et de spectres de couleur au gré des niveaux (levels) et des cinématiques. Mais contrairement à un film, où les images captées et retouchées ne bougent plus une fois compilées, un jeu est constamment en mouvement. « C’est très organique comparé au cinéma, car la matière est très vivante. Le code et les modèles changent au fur et à mesure que l’on joue, car l’image est calculée tout du long par l’ordinateur ou la console », explique Vincent Courbis-Poncet, qui travaille pour Eidos depuis 2016.

Celui qui a suivi une formation aux Beaux-Arts en France, puis dans une école d’animation 3D, avant de tremper dans le cinéma, doit ainsi s’assurer de la cohérence lumineuse sur les décors, objets et personnages, alors que ceux-ci sont voués à se déplacer et à être vus sous de nombreux angles – par exemple, lors des déplacements de la caméra, souvent contrôlée par le joueur.

Chez Eidos, l’équipe d’éclairagistes numériques peut compter de 3 à 15 personnes, selon les étapes de production d’un jeu ; tous les studios ne disposent pas forcément de tels spécialistes.

Entre intentions et émotions

À ce côté technique s’ajoute un aspect artistique important, participant à la réussite globale du jeu. « Avec l’éclairage, il y a une intention. On le compare souvent à la musique, parce qu’on va essayer, avec notre palette de lumières et de couleurs, de véhiculer indirectement des intentions émotionnelles, comme la tranquillité, le stress, le danger », illustre le directeur technique, puisant des exemples dans Shadow of the Tomb Raider, sur lequel il a travaillé.

Dans l’une des scènes finales, l’héroïne Lara Croft explore un village avec son acolyte. « C’est calme, ensoleillé, avec des couleurs chaudes et des tons bleus, c’est apaisant. Petit à petit, le danger arrive, avec une éruption, des ennemis, et on indique graduellement au joueur cette sensation de danger : une lumière de plus en plus rouge, des contrastes et des ombres plus sombres, le soleil qui se couche, des ombres couvrant de grandes zones, etc. »

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Les jeux de lumière peuvent également donner des indications pratiques, tout en participant à la majesté des plans spectaculaires – ces fameux moments « wow », avec des angles très larges. Dans ces cas, l’éclairagiste peut intervenir et faire placer un chemin pour le personnage, afin que les rayons solaires mettent en valeur la scène, ou indiquent une entrée.

Lumière englobante

Cet art se veut subtil au point de participer à la création d’ambiances flattant l’inconscient du joueur. « Quand un éclairage est bien fait, on ne le remarque pas, et c’est comme une espèce de satisfaction quand cela arrive, car cela signifie que tu as réussi à véhiculer le message et à contribuer à l’immersion. »

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

M. Courbis-Poncet pointe ainsi une autre scène de Tomb Raider se déroulant dans un bar mexicain, qui a particulièrement ému les joueurs, grâce à la synergie des divers techniciens. « L’éclairage a bien mis en valeur le côté chaleureux et intime, la musique était là, les animations étaient délicates. Tout était fin ! »