« Allô, Patrick, qu’est-ce que tu as fait aujourd’hui ? » « Eh bien, j’étais couché sur une table et j’ai fait le dragon avec deux autres comédiens. »

Voici le genre de conversation téléphonique que l’acteur Patrick Emmanuel Abellard (Complètement Lycée) peut avoir à l’occasion, après l’une de ses séances de numérisation en capture de mouvements (motion capture, aussi abrégé mocap) destiné à faire vivre un personnage de jeu vidéo. Depuis le début de sa carrière, il enregistre aussi des voix pour diverses productions, comme Arkham Horror : Mother’s Embrace ou This Bed We Made.

PHOTO ANDREJ IVANOV, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Patrick Emmanuel Abellard

Sa plus récente mission achevée, après trois ans de contributions, fut notamment consacrée au titre Avatar : Frontiers of Pandora, dans lequel il a incarné le personnage principal. Pour cet amateur de jeux vidéo (il adore Gran Turismo, Call of Duty et Halo), insuffler la vie à toutes sortes de protagonistes pixelisés est une grande partie de plaisir, dans laquelle il apprécie sa marge de manœuvre. « Je trouve qu’il y a plus de liberté pour mettre davantage d’interprétation et ma propre swing, m’approprier le personnage, par rapport au doublage, où je dois essayer de matcher quelque chose qui a déjà été fait », confie le comédien.

Une peau de pixels

L’une de ses tâches préférées consiste à enfiler la combinaison pour les séances de capture de mouvements, au point qu’il aimerait avoir l’occasion de le faire plus souvent. Bardé de capteurs disposés partout sur le corps, scruté par une centaine de caméras, encadré par deux techniciens et dirigé par un réalisateur, il doit ainsi effectuer toutes sortes de gestes, chorégraphies, combats ou scènes de dialogue, qui seront numérisés et recouverts d’une peau de pixels. « J’adore ça, c’est assez physique. Pour moi, c’est vraiment retourner dans l’enfance, c’est du jeu. Je fais beaucoup de sport, je n’ai pas peur de jeter mon corps, je connais mes limites et je suis toujours prêt à relever un défi », indique celui qui a été formé au combat de scène et à l’escrime. D’ailleurs, il ne rechignerait pas à incarner un personnage de Star Wars dans le cadre d’un prochain jeu vidéo, sabre laser en main ou non. « Ce serait incroyable d’avoir la Force ! », dit-il en riant.

PHOTO FOURNIE PAR UBISOFT Caméras et capteurs sont disposés tout autour de la salle.

Patrick Emmanuel Abellard précise que trois modes de motion capture sont possibles, soit la numérisation des mouvements du corps, celle des expressions faciales ou encore la capture de performance (performance capture), laquelle inclut ces deux options en plus de l’enregistrement simultané de la voix.

Travaille-t-il pour un projet particulier ces temps-ci ? « Oui », répond-il. Petit silence. Lequel ? « Je ne peux pas te dire ce que c’est », confesse l’acteur, soulignant le haut degré de confidentialité qui règne autour de la production de jeux vidéo par de grands studios comme Ubisoft. « On ne communique que par noms de code. J’avais participé à trois vagues d’auditions pour Avatar, et je n’ai su que c’était pour ce jeu seulement après avoir décroché le contrat et être arrivé au studio ! »