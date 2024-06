Les choix de Nellie Brière

Stray

Dans Stray, on explore un monde dévasté où vivent de curieux automates, à travers les yeux d’un chat errant. On saute, on griffe, on fait tomber des choses, on se lave les pattes… le tout dans des décors léchés et une ambiance unique. Il faut tout de même progresser au gré d’un parcours, mais à pas de félin, en douceur.

Journey

Dans Journey, on vole au-dessus de ruines et de terres sablonneuses pour en découvrir les secrets, et on y rencontre d’autres joueurs, anonymement. Sa musique a été nommée aux Grammy Awards.

Les choix de Maxime Deslongchamps

FAR : Lone Sails

Parti d’un projet d’études universitaires en Suisse, FAR : Lone Sails propose de piloter une sorte de locomotive à voiles dans un monde industriel dévasté. « C’est absolument magnifique. Le personnage est microscopique et doit gérer toutes les tâches d’un équipage. Une fois cette routine intériorisée, on s’en distancie pour simplement apprécier les environnements parcourus. Et la musique est très prenante. »

Red Dead Redemption 2

Ce second volet, dans lequel on assiste au déclin de l’ère des cowboys au tournant du XXe siècle, s’est démarqué par son rythme ralenti. L’universitaire souligne les choix artistiques adoptés, par exemple contraindre le personnage à marcher quand il atteint un campement ou des actions effectuées sans raccourcis.

Les choix de Lazlo Bonin

Venba

Développé par un studio torontois, Venba met l’accent sur la gastronomie, où il s’agit de reconstituer les recettes indiennes d’une famille immigrante au Canada, mais aussi de maintenir les liens familiaux. « Il a remporté le Grand Prix au festival du jeu indépendant cette année. »

Panoramical

Panoramical est une sorte d’ovni où l’on sculpte des univers improbables de montagnes, ciels, mers et forêts au gré de notes improvisées. « C’est un jeu musical où l’on crée des sortes de paysages à travers la musique. C’est vraiment magnifique. »