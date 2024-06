Les hommes prennent de plus en plus le contrôle de la cuisine… et on s’en réjouit ! Cette année, au lieu de la traditionnelle cravate, pourquoi ne pas lui offrir un chouette article de cuisine ? Huit idées cadeaux pour papa aux fourneaux.

Papa cool

Enfants opportunistes, voici le cadeau parfait pour vous. Avec son petit look rétro, cette machine à boissons glacées a l’air inoffensive au premier coup d’œil, mais détrompez-vous : elle broie les glaçons sans pitié aucune. Papa n’aura aucune raison de vous refuser la slush à volonté cet été (et pourra lui aussi en profiter lors du 5 à 7). Moteur de 260 watts, lames en acier inoxydable, recettes incluses.

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET D’OXO Hachoir à légumes, Oxo, 30,95 $

Papa formateur

Papa a besoin d’aides-cuisiniers, et il n’est jamais trop tôt pour former la relève. Avec un hachoir à légumes, même les jeunes enfants (ou petits-enfants !) pourront mettre la main à la pâte et couper les oignons, les poivrons et les tomates, pour la meilleure des salsas en ville, ou encore les patates pour le brunch du dimanche. C’est aussi une belle façon de leur faire découvrir et apprécier les légumes.

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET DE LA GUILDE CULINAIRE Mandoline japonaise classique, Benriner, 64,50 $

Papa légumes

Quoi ? Papa n’a pas encore de mandoline de qualité ? Sacrilège ! Pour mettre fin illico à cette hérésie, offrez-lui sa première mandoline japonaise. En deux temps, trois mouvements, il produira les juliennes de carottes les plus régulières et les tranches de concombre les plus fines. Mais de grâce, dites-lui de faire attention à ses doigts. Pansements en sus.

PHOTO FOURNIE PAR ATELIER BLABLA BOIS Planche à découper en érable, Atelier Blabla Bois, 50 $ pour la petite (35 cm X 20 cm) et 70 $ pour la grande (45 cm X 30 cm)

Papa écolo

Parce que papa en a marre d’assaisonner ses plats aux microparticules de plastique, offrez-lui donc une planche à découper en bois. Plusieurs artisans d’ici fabriquent des planches à découper aussi solides que magnifiques (Arbol, Rabot D. Bois, Boutique Giroux, Bois Franck, Le Temps des Cigales, Brustique…). Sur notre photo, la planche en érable d’Atelier Blabla Bois, testée et approuvée. Ne pas mettre au lave-vaisselle.

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET DE FAEMA CANADA Machine à crème glacée Lussino, Musso, 1050 $

Papa crème glacée

C’est un (gros) (OK, très gros) investissement, mais pour les amateurs de glace et de sorbet, une bonne machine change vraiment la donne. Aucun bol à mettre au congélateur : cette machine possède un compresseur intégré pour produire, en une vingtaine de minutes, 1,5 litre de glace de qualité professionnelle. Faite en acier inoxydable, en Italie.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Aiguisage de couteaux

Papa affûté

Couper une tomate avec un couteau tranchant, c’est quelque chose de hautement satisfaisant. Pourquoi ne pas subtiliser les couteaux de papa et les faire aiguiser par un professionnel ? Les aiguiseurs sont moins nombreux qu’avant – la culture du jetable ne les épargne pas –, mais il en reste encore. Une recherche internet vous en proposera selon l’endroit où vous habitez.

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET DE BBQ QUÉBEC La boîte à fumage Copeaunateur, BBQ Québec, 29,99 $

Papa grillardin

Le fumage à chaud, c’est l’exposition des aliments (poisson, viande) à une fumée chaude. On peut débourser pour un fumoir, mais l’option la plus économique consiste à ajouter une boîte de fumage à son barbecue existant. On remplit la boîte de copeaux, on la place au-dessus des brûleurs, on chauffe au maximum pendant 10 minutes, on baisse le feu, et le tour est joué : les copeaux brûleront de 10 à 30 minutes. Compatible avec la plupart des barbecues.

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET DE STARFRIT Ciseaux à fines herbes Gourmet, Starfrit, 14,99 $

Papa fraîcheur

L’été, c’est la saison des fines herbes. Le basilic, la menthe, la ciboulette… Ces ciseaux à fines herbes à cinq lames permettent de couper des herbes en un tournemain, directement au-dessus de l’assiette ou de la casserole, sans avoir à salir une planche à découper. Un petit présent abordable et plutôt pratique.

