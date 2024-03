Pour trouver des conseils sur la parentalité, explorer des activités pour petits et grands ou découvrir des lectures qui reflètent le quotidien familial, voici la rubrique pensée pour les parents.

Trouver le sommeil

Quel est le sujet dont les parents parlent le plus souvent à la psychoéducatrice en périnatalité et petite enfance Mélanie Bilodeau ? Le sommeil de leur tout-petit. « Ou plutôt le non-sommeil », précise-t-elle dans un ouvrage consacré à l’endormissement des enfants de 18 mois à 6 ans paru récemment.

Pourquoi tant de mères et de pères vivent-ils, à un moment ou un autre, un certain désarroi lorsque vient l’heure du dodo de leur progéniture ? « Je pense qu’on n’est pas très bien préparé à ça. On ne nous transmet pas nécessairement les bonnes informations en lien avec le sommeil de l’enfant, ce qui nous amène à entretenir des attentes qui sont souvent irréalistes », répond, en entrevue téléphonique, l’autrice d’Être un parent sécurisant – Le sommeil du tout-petit.

PHOTO PASCALE THERIEN, LA LUZ PORTRAITS, FOURNIE PAR MÉLANIE BILODEAU Mélanie Bilodeau, psychoéducatrice et autrice

On souhaite que nos bébés et nos jeunes enfants fassent leur nuit ultrarapidement, parfois trop rapidement, sans écouter leur rythme. Mélanie Bilodeau, psychoéducatrice et autrice

Comme dans son livre précédent Soyez l’expert de votre tout-petit, Mélanie Bilodeau invite les mères et les pères à se connecter à « leur sensibilité parentale » pour mieux accompagner leur enfant.

On se fait conseiller par notre entourage de laisser pleurer sa fille pour qu’elle trouve elle-même le sommeil, mais on n’est pas à l’aise avec cette idée ? On s’écoute. « Je ne connais pas beaucoup de parents qui vont me dire : “J’ai laissé volontairement pleurer mon bébé ou mon enfant et ça ne me générait aucune émotion désagréable” », souligne d’ailleurs Mélanie Bilodeau.

Au fil de son livre, elle donne des pistes de réflexion pour aider les parents à trouver « un accommodement au sommeil qui répond à l’ensemble des besoins de la famille ».

« Souvent on cherche à répondre juste aux besoins des parents ou juste à ceux des enfants », affirme celle qui vient également de sortir un album jeunesse, Mon petit train du dodo.

Par exemple, si toute la famille aime faire du cododo, c’est parfait. Mais si les parents souhaitent se retrouver seuls dans leur chambre, mieux vaut revoir les habitudes, croit Mélanie Bilodeau.

Parmi les idées à explorer nommées dans l’ouvrage, la psychoéducatrice suggère de « décloisonner les espaces de sommeil ». Un conseil qu’elle puise dans sa propre expérience de maman.

« Il y a des moments dans la vie de l’enfant lors desquels il va se sentir bien dans sa chambre, puis, à d’autres moments, il va se sentir mieux peut-être dans la chambre de son petit frère ou de sa petite sœur. Si tout le monde est bien là-dedans, il n’y en a pas, de problème. »

« Ce qu’on veut, c’est que l’enfant comprenne qu’aller faire dodo, ultimement, c’est agréable », soutient Mélanie Bilodeau.

Être un parent sécurisant – Le sommeil du tout-petit Mélanie Bilodeau Éditions Midi Trente 132 pages

Deux balados pour les parents

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Valérie Roberts, animatrice de la balado Post-partum

Depuis le début de l’année, deux nouvelles balados s’adressant aux parents ont retenu notre attention. Dans Post-partum, l’animatrice Valérie Roberts parle des défis du quatrième trimestre. La solitude, la chute d’hormones et l’allaitement comptent parmi les sujets abordés en compagnie d’experts. De son côté, dans Entre mères, l’animatrice Bianca Gervais propose un espace de discussion entre mamans où on laisse les jugements de côté et où on aborde des sujets tabous, comme la compétition parentale ou la sexualité des mères célibataires.

Écoutez la balado Post-partum

Écoutez la balado Entre mères

Pour les « supersensibles »

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Lucien supersensible. Texte de Marie-Eve Leclerc-Dion, illustrations d’Anne-Julie Dudemaine

Lucien est « super-méga-beaucoup sensible ». Non seulement ses cinq sens remarquent « tout, tout, tout », mais également ses émotions sont très intenses. L’autrice Marie-Eve Leclerc-Dion s’est inspirée de son fils pour créer le sympathique personnage de Lucien et montrer aux jeunes lecteurs les forces qui se cachent derrière la « supersensibilité ». Le tout avec beaucoup d’humour.

Lucien supersensible. Texte de Marie-Eve Leclerc-Dion, illustrations d’Anne-Julie Dudemaine. Éditions Québec Amérique. Dès 3 ans.

Mille et une familles

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Autant de familles que d’étoiles dans le ciel. Texte d’Émilie Chazerand, illustrations de Clémence Sauvage.

« Une famille, ce n’est pas toujours une affaire de biologie, mais c’est toujours une histoire de cœur », écrit Émilie Chazerand dans Autant de familles que d’étoiles dans le ciel. Dans ce joli album jeunesse, on célèbre la famille sous toutes ses formes : une mère, un père et deux enfants, deux mamans ou deux papas et un bébé, une personne seule, une famille adoptive, une communauté… Avec sa plume douce et imagée, l’autrice rappelle qu’« une famille, même quand ça ressemble aux autres familles… c’est toujours unique ».

Autant de familles que d’étoiles dans le ciel. Texte d’Émilie Chazerand, illustrations de Clémence Sauvage. Éditions La ville brûle. Dès 5 ans.