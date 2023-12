Le jeu de société L’éveil des SangDragons est destiné aux 8 ans et plus.

À temps pour la période des Fêtes, voici quelques suggestions de jeux pour jouer en famille ou entre amis

L’éveil des SangDragons

Jeunes amateurs de récits fantastiques, réjouissez-vous : l’éditeur québécois Gladius a pensé à vous avec un jeu alliant sorcellerie, gobelins et reptiles qui crachent du feu ! Le Québécois Thomas Wilson a eu l’idée d’un univers magique où les dragons sont au bord de l’extinction. Pour assurer la survie de l’espèce, les héros-joueurs doivent porter un œuf de dragon à travers quatre royaumes remplis de créatures maléfiques...

Les héros doivent combattre ces vilains à coups de dés, avancer sur un parcours semé d’embûches, mais aussi amasser des trésors et des objets magiques qui les aideront dans leur mission. Le gagnant ? Il deviendra le premier de la lignée des SangDragons...

La thématique fantastique est superbement déployée dans ce jeu très bien pensé, parfait pour initier les plus jeunes à la mécanique des combats de dés. À savoir : deux romans jeunesse campés dans ce même univers ont déjà été publiés. D’autres suivront, nous promet l’éditeur.

Nombre de joueurs : de 2 à 4 Âge : 8 ans et plus

Durée : entre 30 et 60 minutes

Prix : 50 $

Stéphanie Morin, La Presse

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Zéro à 1000

Zéro à 1000

Le Scorpion masqué revisite la formule à succès de Zéro à 100, mais en multipliant l’échelle par 10 et en ajoutant quelques variantes. Il s’agit encore une fois d’estimer la valeur de la question écrite sur l’une de nos cartes en main de façon à se rapprocher le plus de la valeur cible placée au centre la table. Quand tous les joueurs ont choisi leur carte, on dévoile les résultats et le joueur qui a la moins bonne estimation doit piocher une nouvelle carte. Quand un joueur se retrouve avec une seule carte en main, il gagne.

Toutefois, les cartes pouvoir sont différentes de celles de Zéro à 100, notamment celle qui permet de jouer deux cartes question en choisissant d’additionner ou de soustraire leur valeur.

« C’est vraiment le fun, et les questions ne sont pas évidentes, souligne notre testeur-cuisinier à l’occasion d’une partie de chasse automnale. C’est rapide, simple, efficace, le genre de jeu apéro que l’on peut sortir avant d’entreprendre un gros jeu. » On apprend aussi beaucoup en jouant à Zéro à 1000, qui est certainement plus difficile que son petit frère Zéro à 100. « Le défi est plus relevé du fait que l’on ne connaisse pas très bien les grands nombres, fait remarquer avec justesse notre collègue photographe. On perd rapidement l’échelle des gros chiffres. » Il est en effet facile de manquer de cible !

Nombre de joueurs : de 2 à 12 Âge : 12 ans et plus

Durée : 15 minutes

Prix : 20 $

Pierre-Marc Durivage, La Presse

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Sur les traces de Darwin

Sur les traces de Darwin

Charles Darwin a besoin d’aide pour rédiger son célèbre ouvrage L’origine des espèces. Comment lui donner un coup de main ? En colligeant de l’information sur des continents peu fréquentés lors de son voyage à bord du Beagle. Chaque joueur doit ici collectionner les espèces, les classer astucieusement sur son carnet de naturaliste et publier diverses théories pour espérer être sacré vainqueur.

Un jeu au visuel très (très) réussi et aux règles faciles à assimiler, où il est possible d’apprendre tout en s’amusant. Un appendice fourni dans la boîte propose en effet quelques anecdotes sur les divers animaux du jeu et sur le voyage mythique de Darwin autour du globe. Un régal pour les yeux et les neurones des naturalistes de tout âge.

Nombre de joueurs : de 2 à 5 Âge : 8 ans et plus

Durée : 30 minutes

Prix : 50 $

Stéphanie Morin, La Presse

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le jeu de société Dixit est désormais offert dans une version hommage à Disney.

Dixit Disney

Beaucoup connaissent la mécanique du jeu Dixit, où il faut associer une image souvent impressionniste à un mot lancé par un adversaire. Quelle carte évoque le plus la peur ? Le voyage ? La vieillesse ? Le jeu a fait ses preuves : plus de 12 millions d’exemplaires ont été vendus depuis sa création en 2008.

La particularité de cette version ? Elle est campée dans le monde merveilleux de Disney. Ici, les images mettent en scène des personnages bien connus, et pas seulement des enfants. Pensez à Peter Pan, à Blanche-Neige, à Pocahontas ou à Belle. Pour l’occasion, les pions ont pris des formes rigolotes et colorées, et le plateau de jeu est à l’avenant.

Bref, on ne réinvente pas le concept (pourquoi changer une formule gagnante ?), mais en optant pour des personnages connus des enfants, leur découverte du jeu est sans conteste facilitée. Une belle entrée en matière pour un jeu qui gagne encore et toujours à être connu.

Nombre de joueurs : de 3 à 6 Âge : 8 ans et plus

Durée : 30 minutes

Prix : 55 $

Stéphanie Morin, La Presse