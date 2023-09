Dans son nouveau livre, Parent sécurisant, enfant attachant, le psychologue et médiateur Marc Pistorio revient sur l’attachement parent-enfant, ainsi que sur les concepts clés d’une parentalité épanouie. Nous lui avons posé trois questions à quelques jours de son passage à Montréal.

Vous expliquez dans votre livre qu’à la base de la relation parent-enfant, il doit y avoir un lien d’attachement sécurisant. Comment établir ce lien dès un jeune âge et est-ce qu’il devient trop tard pour le faire par la suite ?

En fait, il n’est jamais trop tard. Ce lien d’attachement se développe avec la constance des réponses de la personne qui donne le plus souvent les soins à l’enfant. Le lien d’attachement va s’établir lorsque le bébé, progressivement, réalise que « quand je pleure, quelqu’un vient ; quand j’ai faim, quelqu’un me donne à manger ». On instaure des routines ; cette régularité, mais surtout cette prévisibilité, fait en sorte que l’enfant, tout à coup, développe le sentiment de son existence, de son importance, du fait qu’on prend soin de lui, qu’on le touche, qu’on lui permet de ressentir son corps. Toutes ces interactions vont lui permettre, lorsqu’elles sont adaptées, de se sécuriser. […] La proximité et la distance sont bien dosées dans le style sécurisant, où le parent sait tantôt laisser l’enfant explorer son environnement, tantôt le prendre dans ses bras, lui donner un câlin, juste le temps de le relancer dans sa sécurité intérieure avant qu’il reparte à la conquête du monde.

PHOTO RON NORRISH, FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Le psychologue et médiateur Marc Pistorio

Vous abordez les différents styles parentaux – la parentalité affirmée, free range, hélicoptère… Lequel faut-il privilégier ?

Je n’ai pas voulu écrire ce livre pour écrire un énième livre sur la parentalité et dire : voici comment il faut faire. Il y a des approches qui sont plus autoritaires, d’autres qui disent qu’il faut être positif, etc. Et ça, ça trouble les parents, surtout avec l’accès, maintenant, à toutes sortes d’informations sur l’internet, à des conférences, à des livres… Je dis aux parents : en tant que parent, qu’est-ce que j’aimerais ? Qu’on me donne l’heure juste. Qu’on me dise : si vous faites un certain nombre de choses, vous allez pouvoir trouver votre propre formule – pas la formule du docteur X, mais votre formule, parce que c’est celle-là que vous allez assumer le mieux. Je voulais surtout donner des informations qui disent aux parents : si vous identifiez votre style d’attachement, c’est intéressant parce que vous allez pouvoir savoir d’avance que certains enjeux risquent de se présenter et, d’emblée, commencer à travailler éventuellement ou à modifier des choses. Si vous identifiez votre position par rapport à l’autorité, quelles valeurs vous voulez véhiculer, comment vous vous sentez vis-à-vis des émotions, du fait de poser des limites […], une fois que vous considérez tous ces éléments-là et que vous y répondez, ça trace déjà la ligne d’un certain modèle. Le message que je veux passer, c’est ça : n’essayez pas d’adhérer à quelque chose qui est bien présenté, que vous trouvez intéressant, mais qui n’est peut-être pas pour vous. Et devenez l’observateur bienveillant de votre enfant.

Comment fonctionne la parentalité sur mesure ?

Regardez aller l’enfant ; qui est-il ? Pourquoi poser beaucoup de restrictions à un enfant qui, par exemple, est assez autonome, fonctionne bien, n’est pas dans les abus d’écran ou ne se met pas en danger ? Par contre, peut-être que sa sœur est un petit peu plus wild et qu’elle joue avec les limites. Et c’est pour ça que je dis : personnalisez les approches, personnalisez la parentalité et les modèles parentaux. Dans la même fratrie, il faudrait qu’il y ait plusieurs modèles parentaux. Moi, j’avais deux sœurs et mes parents étaient très fiers de dire : on fait pareil avec tous. Et ça m’a pris du temps à réaliser qu’il n’aurait pas fallu faire exactement pareil parce que j’avais justement une sœur qui était beaucoup plus fonceuse, frondeuse, qui voulait vivre toutes sortes d’expériences et une autre qui était super raisonnable, très bonne à l’école, super autonome. Ça a créé d’énormes conflits parce que mes parents n’arrivaient pas à s’adapter. Dans mon bureau, c’est ce que je vois de façon récurrente : des parents qui disent « on ne comprend pas ; avec lui, ça fonctionne, avec l’autre, ça ne fonctionne pas ». Quand les parents commencent à remettre en question des modèles qui sont préétablis et se mettent à ajuster, ils se sentent beaucoup plus compétents et surtout, moins coupables.

Marc Pistorio sera de passage à Montréal le temps de deux conférences sur l’attachement amoureux ainsi que sur la parentalité sur mesure, le 27 septembre et le 4 octobre au Gesù.