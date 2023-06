Pour rappeler à papa à quel point on l’aime, voici quelques suggestions de cadeaux à lui offrir pour la fête des Pères, le dimanche 18 juin.

Pour le papa qui jouait aux Lego

Les Mimipots, créations en béton artisanal signées Myriam Soucy et conçues dans son atelier de Mascouche, sont un cadeau spécial qui ravivera la fibre nostalgique de bien des pères. Au vide-poche classique qui fait partie de la collection depuis ses débuts s’est ajoutée pour l’occasion une version ornée de trois figurines Lego, moulées dans le béton. Ce vide-poche est offert en deux grandeurs et en cinq couleurs (blanc, noir, gris, marbré noir et blanc ainsi que marbré gris et blanc), avec un emballage cadeau.

32 et 40 $, en ligne et dans les points de vente

Laila Maalouf, La Presse

PHOTO FOURNIE PAR CASTERMAN Tintin de A à Z, de Patrice Leconte

Pour les fans de Tintin

Tous les pères qui ont dévoré les albums de Tintin quand ils étaient enfants auront un plaisir fou à se plonger dans ce nouvel abécédaire signé Patrice Leconte. Le cinéaste français confie avoir grandi avec Tintin comme au côté d’un grand frère et c’est avec humour qu’il plonge dans ces réflexions alphabétiques autour de l’indémodable héros d’Hergé – allant même jusqu’à parier, à la lettre E pour « éternité », que dans 50 ans, on lira encore les aventures du célèbre reporter. Un beau livre, joliment illustré d’extraits des albums, qui se lit le sourire aux lèvres.

Tintin de A à Z, Patrice Leconte, Casterman, 132 pages

Laila Maalouf, La Presse

PHOTO FOURNIE PAR GLADIUS Le jeu de Tock vintage

Pour celui qui aime les jeux en famille

À ce père qui a gardé un cœur d’enfant, pourquoi ne pas offrir des heures de plaisir en famille avec cette nouvelle édition du jeu de Tock, un classique revisité par le créateur de jeux de société québécois Gladius ? La grande planche se démonte en cinq morceaux pour se ranger facilement dans sa bibliothèque et s’assemble ensuite en un tour de main. Il est même possible de jouer en équipe avec des groupes de quatre, six ou huit joueurs.

59,99 $, dans les points de vente

Laila Maalouf, La Presse

PHOTO FOURNIE PAR UBALD La distillerie québécoise Ubald vient de lancer sa nouvelle collection Essentiels, qui se décline en un London dry gin et une vodka.

Pour celui qui aime recevoir

Il aime les barbecues en famille, préparer des cocktails pour ses invités ou tout simplement profiter de l’été en sirotant un grand classique ou une savoureuse concoction de son cru ? La distillerie québécoise Ubald vient de lancer sa nouvelle collection Essentiels, qui se décline en un London dry gin et une vodka – tous deux idéals pour servir de base à des cocktails à saveur estivale et issus d’une distillation minutieuse qui saura plaire à tous les palais.

37,75 $ par bouteille, à la SAQ ou en ligne

Laila Maalouf, La Presse

PHOTO CAROLANNE LAMONTAGNE, FOURNIE PAR L’ASSEMBLEUSE Le journal autobiographique Mes racines : le récit de ma vie

Pour le conteur hors pair

Au père qui aime raconter des histoires, invitez-le à vous raconter la sienne. Le journal autobiographique Mes racines : le récit de ma vie, de l’entreprise québécoise L’Assembleuse, lui permettra de mettre en mots les moments marquants de son existence et de transmettre sa sagesse grâce à la centaine de questions proposées dans ce cahier. Un présent qu’il pourra par la suite léguer à sa progéniture lorsqu’il le souhaitera.

52 $, en ligne

Véronique Larocque, La Presse

PHOTO MAGALIE MASSEY, FOURNIE PAR LES MAUVAISES HERBES La trousse grand air

Pour le passionné de plein air

Longues randonnées en forêt et camping font partie des loisirs préférés de l’homme que vous souhaitez gâter ? La trousse « grand air » de l’entreprise montréalaise Les mauvaises herbes lui permettra de prendre soin de sa peau, même perdu parmi les bouleaux. En plus d’une lotion hydratante et d’un savon à la citronnelle, l’ensemble comprend un onguent apaisant, fait à base d’une macération de plantain frais et d’huiles essentielles, qui saura soulager ses démangeaisons si d’indésirables moustiques font de lui leur cible.

34,99 $, en ligne et dans certaines boutiques

Véronique Larocque, La Presse

PHOTO FOURNIE PAR LA PIMENTERIE Le coffret découverte de La Pimenterie

Pour l’amateur de nourriture épicée

À celui qui aime se régaler de nourriture épicée, l’occasion est belle de lui offrir une sélection de sauces piquantes. Le coffret découverte de La Pimenterie comprend six flacons de 60 ml au goût parfois très puissant, comme la sauce Bollywood, voire destinés aux « amateurs de sensations fortes », comme Le fruit défendu. D’autres sont plus rassembleuses, par exemple la sauce Chêne réaction, avec ses notes boisées et vanillées.

45 $, en ligne

Véronique Larocque, La Presse

PHOTO FOURNIE PAR OUATE DE PHOQUE Le t-shirt « papa radis »

Pour le photographe de toutes les occasions

Anniversaire, soirée au chalet ou fête de quartier, peu importe l’occasion, c’est papa qui revêt le chapeau de photographe ? Si, en plus, il adore les jeux de mots, l’entreprise de Québec Ouate de phoque a le t-shirt qu’il lui faut. Le « papa radis » de votre entourage aura fière allure lors du prochain évènement familial.

44 $, en ligne

Véronique Larocque, La Presse