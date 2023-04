Quatre jeux à découvrir, pour des soirées ludiques en famille, entre amis et même en solo

Sea Salt & Paper

Bruno Cathala, l’homme aux cent titres (dont Mr Jack, Five Tribes, Kingdomino et Du balai !), a fait tourner bien des têtes avec son plus récent jeu conçu avec Théo Rivière. L’iconographie de ce jeu de cartes minimaliste à souhait est composée de (superbes) pliages origamis qui représentent le monde marin. Mais attention ! minimaliste ne signifie pas simpliste. Au contraire. Chaque joueur doit collectionner des cartes pour amasser le plus de points possible, notamment en jumelant des cartes sœurs. Il doit aussi savoir prendre des risques et déclarer la fin de la manche au moment opportun. Un jeu juste assez interactif, où il faut avoir un œil sur les actions des adversaires pour leur mettre des bâtons dans les roues. Rapide, efficace, facile à comprendre. Qui dit mieux ?

Nombre de joueurs : de 2 à 4

Âge : 8 ans et plus

Durée : 30 minutes

Prix : 17 $

Kids Chronicle – La quête des pierres de lune

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le jeu Kids Chronicle – La quête des pierres de lune est inspiré de son pendant pour adultes Chronicles of Crime.

La recette de Kids Chronicle – La quête des pierres de lune est fort simple, mais franchement efficace : dans l’espoir de recueillir les pierres de lune qui feront d’eux de puissants magiciens, les jeunes apprentis doivent scruter avec attention les différentes scènes présentées sur l’écran d’un téléphone ou d’une tablette en fonction des décisions qu’ils ont prises au préalable. L’aventure coopérative se déroule sur plusieurs épisodes, dans le Royaume d’été et dans l’Empire d’hiver, représentés par les deux côtés du plateau de jeu. Les enfants peuvent interroger des personnages, fouiller des endroits, saisir des objets, tout ça en numérisant les codes QR associés. « J’ai aimé les personnages, c’est original avec la tablette, c’est cool parce que c’est interactif, a souligné le jeune cousin-testeur. Les dessins sont beaux, l’histoire bien faite. » Les jeunes de 7 à 12 ans sont en effet le public cible ; c’est difficile à suivre pour les plus petits et ça peut devenir un peu redondant pour les plus vieux.

Nombre de joueurs : de 1 à 4

Âge : 7 ans et plus

Durée : de 30 à 45 minutes

Prix : 35 $

World of Warcraft – Wrath of the Lich King

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le jeu de société World of Warcraft – Wrath of the King Lich est inspiré du jeu de société Pandemic.

Découverte sur le tard (la version française est sortie en magasin il y a un an et des poussières !) de ce jeu de société coopératif campé dans l’univers du jeu vidéo World of Warcraft et inspiré du célèbre jeu de plateau Pandemic. Ici, les joueurs doivent unir leurs forces pour tenter de vaincre l’impitoyable roi Liche, qui menace le monde d’Azeroth. Pour prendre sa forteresse, les joueurs doivent user des habiletés de leur personnage, contrôler le nombre d’ennemis, mais aussi saisir leur chance lors de combats aux dés déterminants pour la réussite de leur mission. Quatre quêtes devront être réussies avant de pouvoir crier victoire. Ce n’est pas rien ! Pour ce jeu à la boîte bien garnie, un tantinet plus complexe que le Pandemic original, un mode solo est aussi offert.

Nombre de joueurs : de 1 à 5

Âge : 14 ans et plus

Durée : de 45 à 60 minutes

Prix : 90 $

Cache ton ca$h

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le jeu Cache ton ca$h, de Grandpa Beck’s

Dans Cache ton ca$h, tous les moyens sont bons pour accumuler de la richesse : multiplier les collections d’objets précieux ou s’assurer de les cacher de la vue des autres, parce qu’il est en effet possible de se faire voler. En fait, c’est certainement l’une des meilleures façons de s’enrichir – mais qui sommes-nous pour juger ? La façon de faire est de combiner l’une des cartes possession que l’on a en main avec une carte identique placée au sommet de la défausse – on peut aussi utiliser un joker. La paire ainsi créée est placée devant soi, ce qui constitue un « set ». Tant que ce dernier n’est pas caché sous un nouveau « set », il est à risque ; un adversaire peut venir nous voler en lançant une carte semblable ou un joker. On peut conserver son « set » en lançant à son tour un joker ou une carte de même type. « Le fait de pouvoir protéger sa collection, ça soulage », a reconnu notre testeur préado. Jeu qui marie chance, bluff et stratégie, il comporte aussi quelques variantes et différentes conclusions qui valent la peine d’être essayées.

Nombre de joueurs : de 2 à 6

Âge : 7 ans et plus

Durée : de 30 à 45 minutes

Prix : 25 $