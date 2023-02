C’est la relâche et vos enfants ont la bougeotte ? Toute la semaine, La Presse vous présente des exercices et des jeux simples pour divertir vos petits, à l’intérieur comme à l’extérieur. Aujourd’hui, on pratique le lancer par-dessous.

Le mouvement

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Qu’on lance une balle, une boule de neige, une poche de sable ou même une pelote de laine, le mouvement est le même et se décortique en quelques étapes simples.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Premièrement, on balance vers l’arrière le bras tenant l’objet que l’on souhaite lancer. Puis, on fait un pas vers l’avant avec la jambe opposée.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE On balance ensuite le bras vers l’avant et on laisse aller l’objet en pointant vers l’endroit où l’on souhaite le diriger. 1 /3





Le jeu

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Avant de répéter ses lancers, on laisse place à sa créativité.

Pour répéter ses lancers, on prépare quelques cibles que l’on tentera d’atteindre. À l’extérieur, on peut dessiner des cercles dans la neige avec du colorant alimentaire mélangé avec de l’eau. À l’intérieur, on peut confectionner des cibles avec de vieilles boîtes de carton ou de grandes feuilles de papier de construction tout en laissant aller son imagination.

Pourquoi développer cette habileté ?

Les différentes formes de lancer permettent aux enfants de développer la coordination de leurs mains et de leurs yeux. Ces exercices peuvent également les aider à mieux évaluer les distances en plus d’être essentiels à de nombreux sports et activités. On ne devient pas champion de baseball, de basket-ball ou de ballon-chasseur sans s’exercer au lancer.

Les activités présentées dans cette rubrique ont été conçues par l’organisme Champions pour la vie, qui a pour mission d’aider les enfants d’âge préscolaire et primaire à développer leur littératie physique. Merci aux élèves de l’école des Marguerites, à Montréal, qui nous ont démontré les différents mouvements.