Nebulous Stars

Des étoiles d’ici brillent sous les sapins

Elles se nomment Nebulia, Petulia, Marinia ou encore Orelia. Leurs coiffures excentriques sont de couleurs éclatées : mauve, rose, vert ou doré. Sur les réseaux sociaux, elles parlent d’amour, de partage, de gentillesse et d’entraide. Dans les dernières années, elles ont gagné le cœur de dizaines de milliers de jeunes au Québec et dans une soixantaine de pays. Et à Noël, il ne serait pas surprenant de retrouver leurs produits sous de nombreux sapins.