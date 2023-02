Le regret maternel

« Si c’était à refaire, je n’aurais pas d’enfant »

Astrid Hurault de Ligny ne regrette pas d’avoir un fils, qu’elle aime plus que tout, mais elle regrette son rôle de mère et tout ce que cela implique. Et si c’était à refaire, elle n’aurait pas d’enfant. Elle publie Le regret maternel, dans lequel elle explique toutes les raisons, personnelles et sociétales, de ce regret. Nous l’avons rencontrée.