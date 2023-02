La sculpture sur glace passionne les habitants du village de Saint-Côme, dans Lanaudière. On y organise depuis 1967 le festival Saint-Côme en glace qui mobilise la plupart de ses 2500 habitants. Nous sommes allés visiter le site à la fin de janvier au moment où les sculpteurs se préparaient pour l’évènement, qui se tient jusqu’au 19 février.

Pour approvisionner en matière première les 245 artisans sculpteurs (dont une trentaine d’enfants) qui participeront cette année au festival, qui a commencé samedi, il faut au bas mot 800 blocs de glace ! Dès la mi-janvier, on les coupe dans le Petit lac Poirier en format 4 pi sur 6 pi ou 4 pi sur 8 pi et on les tire ensuite hors de l’eau, une opération d’envergure puisque chacun pèse 700 lb.

« Ils vont faire une clé. C’est comme un chemin dans lequel ils vont sortir les premiers blocs. Les blocs sont coupés à la chainsaw aux 4 pi. Des gens avec des perches vont pousser les blocs dans la clé. Après, il y a les machines qui sortent ça de là et acheminent le tout au village », explique Annie-Ève Larochelle, qui pratique la sculpture sur glace depuis l’âge de 11 ans et en est à sa 29e année au festival.

Une fois la sortie de la glace effectuée, les blocs sont livrés sur les terrains des propriétaires qui veulent bien prêter leur espace – et leur électricité ! – aux artistes. Ces derniers peuvent ensuite amorcer le travail qui peut s’étaler sur trois semaines. Certains utilisent même leurs semaines de vacances pour participer au festival.

Transmission d’un savoir-faire familial

Comment apprend-on à sculpter la glace ? La plupart du temps par sa famille, comme c’est le cas d’Annie-Ève Larochelle, qui a tout appris de son père, sculpteur de bois et menuisier. Mais parfois aussi « sur le tas », en observant les techniques de sculpteurs au travail maniant tronçonneuses, ciseaux à bois, meuleuses et couteaux divers.

On fait des formations depuis deux ans au festival avec un sculpteur professionnel. Mais sinon, les gens viennent voir comment on travaille et ils apprennent comme ça. Annie-Ève Larochelle, artiste

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Marc Riopel sculpte son bloc de glace avec une meuleuse.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Les blocs de glace sont volumineux, de sorte qu’il faut parfois monter sur un escabeau ou une échelle pour les travailler.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Quelques-uns des ciseaux utilisés par les sculpteurs pour tailler leurs blocs de glace

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Annie-Ève Larochelle sculpte depuis l’âge de 11 ans. Elle a tout appris de son père.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Marc Riopel utilise une figurine en 3D afin de le guider pour tailler son bloc de glace. 1 /5









Avec son mari, Benoît Guimond, avec qui elle possède la quincaillerie du village, son collègue Marc Riopel et cinq autres sculpteurs, Annie-Ève s’attaque cette année à une scène western. Un choix entériné lors de rencontres préalables du collectif dès l’automne. Différents personnages, un train grandeur nature de 19 pi de haut ainsi que des cowboys qui tirent au pistolet constitueront le tableau final. Le tout sera éclairé par des projecteurs et lumières DEL de différentes couleurs. Ce qui permettra aux festivaliers de pouvoir admirer le tout en soirée.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE La sculpture sur glace est un travail si physique que les sculpteurs comme Benoît Guimond n’ont jamais froid.

Composer avec dame Nature

Avec la pluie, le grésil, la neige et le redoux qui s’invitent de plus en plus fréquemment au Québec l’hiver, comment les sculpteurs arrivent-ils à composer avec les aléas météorologiques de dame Nature ? Si la température idéale se situe entre -8 °C et -15 °C, la réalité est tout autre puisque le travail doit avancer.

« Aujourd’hui, c’est trop chaud pour moi [il fait environ -8 °C]. La neige fond sur nous, ça devient mouillé. Quand il fait froid, c’est sec et plus facile à sculpter, mais plus fragile. Si on donne un coup de couteau, ça peut craquer », illustre Marc Riopel, qui sculpte également à l’Hôtel de glace de Québec. Celui-ci avoue même travailler à -30 °C ou à -40 °C, tout en demeurant prudent en raison de la glace fragile. Et non, il n’a pas froid puisque le travail est très physique.

Un festival familial et rassembleur

Durant trois fins de semaine, Saint-Côme devient festif. Les festivaliers se baladent en sirotant une rasade de caribou dans la rue Principale et en admirant la centaine de sculptures réalisées. Les artisans sont alors encore à l’œuvre afin de régler les derniers détails et peuvent discuter avec les gens.

PHOTO GUILLAUME MORIN, FOURNIE PAR SAINT-CÔME EN GLACE Les festivaliers se baladent dans la rue Principale afin d’admirer les œuvres des sculpteurs.

PHOTO GUILLAUME MORIN, FOURNIE PAR SAINT-CÔME EN GLACE Toute la famille trouve son compte au festival Saint-Côme en glace.

PHOTO MÉLANIE EMOND, FOURNIE PAR SAINT-CÔME EN GLACE Scène médiévale réalisée l’an dernier par l’équipe d’Annie-Ève Larochelle, Marc Riopel et Benoît Guimond

PHOTO MÉLANIE EMOND, FOURNIE PAR SAINT-CÔME EN GLACE Spectaculaire camion réalisé l’an dernier. 1 /4







De nombreux spectacles de musique pop, rock et traditionnelle sont aussi au programme, de même que du ski de fond aux flambeaux, un feu d’artifice et une compétition de speed carving. Celle-ci opposera quatre sculpteurs qui devront rivaliser de vitesse et d’adresse afin de sculpter un bloc de glace de 2 pi sur 6 pi en une heure.

« Je ne pense pas qu’il y ait de meilleure manière de passer l’hiver. On joue dehors et on s’amuse en famille », dit Marc Riopel.

La 41e édition de Saint-Côme en glace se déroule jusqu’au 19 février.