Dobble, Timeline et Cortex, trois jeux de société bien connus du grand public, ont été adaptés pour les joueurs qui vivent des problèmes cognitifs. La Presse en a discuté avec Micha Le Bourhis, responsable du projet. Et a demandé à Lou Collette, 10 ans, de jouer les testeurs.

Asmodee, un des éditeurs et des distributeurs les plus importants de la francophonie, est derrière cette initiative. Pour encadrer l’adaptation de ses titres, Asmodee a mis sur pied le studio Access+.

Micha Le Bourhis est directeur du studio. Joint en France, il explique : « L’idée d’adapter les jeux est venue des experts et des chercheurs qui utilisaient nos jeux dans leurs pratiques. Ils ont constaté des effets positifs très intéressants chez leurs patients. Toutefois, plusieurs utilisaient des versions artisanales qu’ils avaient bricolées eux-mêmes à partir du jeu original. Et Asmodee a décidé de travailler avec eux pour leur offrir du matériel qui répond à leurs besoins. »

Les versions adaptées ont été pensées pour convenir à plusieurs clientèles : les enfants qui ont des problèmes de développement, des adultes qui vivent des problèmes de concentration (en raison d’une dépression, par exemple), les aînés qui connaissent des troubles liés à l’âge…

Le projet a d’ailleurs été lancé avec des gens qui souffraient d’alzheimer. Micha Le Bourhis, directeur du studio Access+

PHOTO FOURNIE PAR LE STUDIO ACCESS + La version adaptée de Cortex permet à plus de gens de profiter des bienfaits du jeu.

Aidé notamment par des psychologues, des psychiatres, des orthopédagogues et des spécialistes de la formation par le jeu, le studio Access+ a pu adapter trois jeux parmi les plus populaires du catalogue : le jeu d’observation et de rapidité Dobble, le jeu de connaissances Timeline et le jeu de réflexion, de mémoire et de rapidité Cortex Challenge.

Pourquoi ces trois titres précis ? « Nous nous sommes penchés sur les fonctions cognitives stimulées par chaque titre, pour que la gamme soit complémentaire. L’adaptabilité du jeu original et sa notoriété ont aussi été prises en compte », indique Micha Le Bourhis.

« Certains jeux stimulent la planification ou la mémoire, un autre stimule le ressenti émotionnel, poursuit-il. On a fait plusieurs tests cliniques pour s’assurer que ces jeux conviennent aux praticiens, mais on a vite constaté que les familles y trouvaient aussi leur compte. »

Le but est vraiment de rendre le plaisir de jouer accessible à tous. Micha Le Bourhis, directeur du studio Access+

Différents changements

Plusieurs changements ont été apportés dans les versions adaptées. L’aspect compétitif prend moins d’importance. Plusieurs niveaux de difficulté sont proposés pour s’adapter le mieux possible au niveau du joueur et permettre à ce dernier de progresser. Le matériel est aussi plus facile à manipuler.

Dans Timeline, le studio a carrément ajouté une nouvelle façon de jouer. « On a inclus des cartes qui représentent des évènements de la vie, comme un déménagement ou un premier amour. Le joueur peut raconter son histoire personnelle, mais aussi parler de son avenir, en positionnant les cartes sur l’échelle du temps. Cette version permet de déclencher le discours et les émotions chez le joueur. »

Chaque titre est accompagné de recommandations de spécialistes, pour aider les familles ou les accompagnants à utiliser les jeux au maximum de leurs capacités.

Pour l’instant, le studio Access+ n’a lancé que trois jeux dans des marchés bien ciblés, dont le Canada. Deux autres titres sont toujours à l’étape des tests. Impossible de savoir de quels jeux il s’agit, mais Micha Le Bourhis promet que ces derniers « viendront compléter la gamme déjà offerte ».