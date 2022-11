Les familles de la région de Montréal attendaient son retour avec impatience. Après une pause de deux ans, le défilé du père Noël s’ébranlera de nouveau dans les rues de la métropole ce samedi. À la veille de l’arrivée en ville de l’illustre personnage, La Presse vous entraîne dans les coulisses des préparatifs de cet évènement très couru. Bienvenue dans l’atelier de costumes.

(Mercier) Sur le plan de travail, une tête de styromousse porte un drôle de bonnet sur lequel sont fixées des oreilles pointues. Ce sont celles d’un lutin, bien entendu. Quel petit homme a oublié une partie de son anatomie dans l’atelier de Marie-Claude Chailler, alias Marie-Cocotte, à Mercier ? Est-ce un lutin postier ? L’un de ceux qui fabriquent des jouets ? Peut-être le responsable du traîneau du père Noël ?

Aucune de ces réponses. Il s’agit plutôt d’un des lutins crieurs, de nouveaux personnages qui joueront un rôle fort important cette année lors du défilé.

Pour la première fois, l’évènement sera présenté sous la forme d’une histoire divisée en chapitres. Et c’est aux lutins crieurs que revient la tâche de la raconter.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE La couturière Marie-Cocotte et la productrice du défilé, Sonia Guidotti

« Le défilé est très différent dans sa tenue comparativement à ce qui s’est fait par le passé. La division par chapitres, c’est innovateur », croit Sonia Guidotti, productrice de l’évènement.

C’est au metteur en scène du défilé, Joël Legendre, qu’on doit cette idée, révèle-t-elle. « C’est Joël qui a écrit l’histoire. Un beau synopsis. »

Ce conte grandeur nature débutera avec un personnage qui joue un rôle essentiel dans les préparatifs du réveillon : la mère Noël.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Dessin du costume de la mère Noël

Sur sa grande table, Marie-Cocotte montre à La Presse quelques morceaux de tissu qui serviront à confectionner son manteau. « Je me suis dit qu’il faudrait qu’il soit fait de tous les habits du père Noël qu’elle recycle », explique la couturière.

« Vous créez un nouveau costume pour la mère Noël ? », lui demande-t-on. « Il n’a jamais été fait », répond-elle. « Il n’y a jamais eu de mère Noël dans le défilé », précise Sonia Guidotti.

« On en ajoute une. Et on ne fait pas juste en ajouter une, elle ouvre le défilé. C’est un statement de Noël qu’on fait », affirme la productrice.

Avec son équipe, elle voulait d’ailleurs « brasser un peu les coutumes » et souhaitait que le défilé reflète « les valeurs actuelles ».

« Plus actuel et plus inclusif »

Le choix de la drag-queen Barbada comme fée des Étoiles témoigne de cette volonté. « C’est dans l’idée d’être plus actuel et plus inclusif qu’on a proposé Barbada », explique Sonia Guidotti, qui est « très contente » de cette décision même si elle a été critiquée par certains.

« Barbada est près des enfants. Elle a son émission. Elle fait la lecture de contes [dans des bibliothèques]. Tous les enfants la connaissent. C’est le bon personnage pour faire la fée des Étoiles », soutient la productrice.

Son costume étincelant, dont la création n’est pas terminée, sort d’ailleurs du lot parmi les pièces de vêtements suspendues. « On va tout décorer avec plein de diamants, évidemment », explique Marie-Cocotte, en montrant le manteau bleu de la fée qui a pour mission d’endormir les petits avant le passage du père Noël.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Quelques morceaux du costume de la fée des Étoiles

Elle portera aussi une énorme coiffe conçue par un perruquier. « C’est un immense flocon de neige étoile. C’est extraordinaire », affirme la productrice.

Plus de 850 figurants

En tout, Marie-Cocotte et son équipe ont travaillé sur une centaine de nouveaux costumes. Parmi eux, des robes de mini-fée des Étoiles et des pyjamas pour tout-petits afin d’habiller une partie des quelque 120 enfants qui participeront au défilé. Un nombre plus élevé que par le passé, souligne Sonia Guidotti.

Il faut dire que beaucoup de bénévoles ont levé la main pour prendre part à ce 70e défilé. Plus de 1000 personnes, dont 856 figurants costumés.

Marie-Cocotte entraîne La Presse dans une autre pièce où des dizaines de grandes caisses sont alignées. Leur contenu ? Des boules de Noël géantes, des bonshommes de neige en tissu, des manteaux rouges ou verts et bien d’autres costumes qu’on a vus dans les éditions précédentes. Ces boîtes, qui sont chacune associées à un char allégorique, seront transportées ce vendredi jusqu’au collège LaSalle, où sont situées les loges des participants. Samedi matin, ces derniers découvriront le personnage qu’ils incarneront.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Les 856 costumes sont classés dans de grandes caisses.

Près de 400 000 personnes sont attendues au centre-ville de Montréal pour voir défiler la quinzaine de chars allégoriques. Outre le père Noël, sa conjointe et la fée des Étoiles, le Cirque du Soleil, la troupe Québec Issime, le chanteur pour tout-petits Henri Godon et la clown rockeuse Atchoum seront de l’évènement qui promet d’être haut en couleur… et même en odeur.

Oui, oui, pour la première fois, un char allégorique sera accompagné d’un parfum, qu’on présume alléchant. « On essaie d’explorer toutes les possibilités », résume Sonia Guidotti.

Le défilé du père Noël débutera ce samedi, à 11 h, à l’angle des rues Sainte-Catherine Ouest et Guy. Il se rendra ensuite jusqu’à la place des Festivals. Des fermetures de rues sont prévues dans le secteur. TVA diffusera l’évènement dimanche, à 16 h, lors d’une émission animée par Isabelle Racicot et Sébastien Benoit.