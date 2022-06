Devenir parent

Précieux grands-parents

Depuis un an, Johanne La Belle habite à huit minutes à pied de la maison de sa fille Sara et de son petit-fils Enzo, un an et demi. Elle les voit à quelques reprises chaque semaine. « Je trouve que c’est un privilège que j’ai. J’en suis reconnaissante », souligne la grand-mère.