Une fois les invités rassasiés, il est temps de jouer. En famille ou entre amis, voici quelques suggestions d’activités pour s’amuser au parc.

Piñata

Qu’elles soient remplies de jujubes, de suçons, de chocolat, de gommes, de bonbons durs ou même de jouets, les piñatas ont toujours la cote auprès des enfants. Faciles à suspendre à la branche d’un arbre, elles font le bonheur des petits et, avouons-le, des plus grands.

Mölkky

Le jeu d’extérieur par excellence ces dernières années ? « Le Mölkky », répond Rachael Hardies, gérante de la boutique montréalaise Le Valet d’Cœur. « Ça fait fureur. » Ce jeu rappelle à la fois les quilles et la pétanque. Avec l’aide d’un morceau de bois cylindrique, les joueurs, à tour de rôle, doivent faire tomber des quilles numérotées de 1 à 12. Le premier à atteindre 50 points remporte la partie. Un jeu parfait pour tous les âges.

Spikeball

Autre jeu d’extérieur fort populaire : le Spikeball. Deux équipes s’affrontent autour d’un petit trampoline sur lequel elles doivent faire rebondir une balle. Chaque équipe a droit à un maximum de trois contacts avec la balle avant de devoir la retourner à ses adversaires en passant par le trampoline. La balle tombe au sol ou touche plus d’une fois le filet ? L’équipe adverse marque un point. Pour gagner à ce jeu, qui fait penser au ping-pong, au volley-ball et au racquetball, les joueurs doivent accumuler 21 points. Une version pour les enfants est parue récemment.

Just One

Quels mots utiliseriez-vous pour faire deviner à votre ami le mot « papillon » ? Monarque ? Nœud ? Ailes ? Ce sont toutes de bonnes réponses. Toutefois, dans le jeu coopératif Just One, si deux joueurs proposent le même indice, celui-ci est effacé et ne se rend jamais aux oreilles de la personne qui doit trouver le mot. « C’est super drôle car on est tous en train de faire la même réflexion. On se dit : “Ça, c’est un bon indice, mais je pense que les autres vont aussi y penser, donc je prends un indice moins bon” », raconte Rachael Hardies. Résultat ? Les meilleurs indices sont souvent laissés de côté. « C’est très rigolo comme jeu », promet-elle.

Agent Trouble — Voyage dans le temps

Agent Trouble — Voyage dans le temps est un autre jeu de société avec très peu de matériel, donc idéal autour d’une table à pique-nique. Au début du tour, chaque joueur reçoit une carte représentant une époque. Tous ont la même carte, sauf une personne : il s’agit de l’espion. En posant des questions à ses adversaires, on doit réussir à démasquer ce traître. Mais attention ! Celui-ci ne doit pas découvrir l’époque où l’on se trouve.

Spot It !

Jeu très familial, Spot It ! saura divertir petits et grands. Chaque joueur a une pile de cartes sur lesquelles sont illustrés différents objets. Le but ? Se défaire en premier de toutes ses cartes. Comment ? En identifiant le plus rapidement possible l’objet qui se trouve à la fois dans son jeu et sur la pile du milieu. Harry Potter, The Mandalorian, à la plage, en camping : les versions de ce sympathique jeu de cartes sont nombreuses.