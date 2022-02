L’école est sur pause pour la semaine ? C’est l’occasion de sortir les jeux de société ! Pour vous inspirer, cinq spécialistes (y compris nos journalistes) vous proposent des jeux testés et éprouvés qui sauront plaire aux joueurs du primaire ou du secondaire.

Stéphanie Morin La Presse

Pierre-Marc Durivage La Presse

Pour les élèves du primaire

Draftosaurus

IMAGE FOURNIE PAR ANKAMA Le jeu de société Draftosaurus

Rachael Hardies, gérante à la boutique Valet d’Cœur à Montréal, propose ce jeu à la thématique jurassique, où les joueurs doivent construire le plus beau parc de dinosaures pour gagner. « Dans ce jeu de draft, ce ne sont pas des cartes qu’on se passe de main en main, mais de petits dinosaures de bois. Il faut savoir quels dinosaures garder et lesquels ne pas donner à nos adversaires pour ne pas leur donner trop de points… C’est un jeu vraiment le fun, pour les enfants, mais aussi les parents. Je l’ai même testé avec succès avec des enfants de 5 et 6 ans. »

Pour de 2 à 5 joueurs de 8 ans et plus ; Durée : 30 minutes ; Prix : 30 $

Agent secret

PHOTO FOURNIE PAR LUDIK QUÉBEC Le jeu de société de Mont-à-Mots Agent secret

Suggestion de Caroline Goulet, gérante du département jeux de la boutique Imaginaire Laurier Québec, Agent secret est un jeu d’enquête de la famille Mont-à-Mots ; il s’agit de trouver dans quel pays se cache le traître parmi les espions de l’agence. Les joueurs lancent les dés, à partir desquels ils doivent formuler des équations mathématiques qui leur permettent ultimement de décoder l’endroit où se cache l’agent secret filou. « Les enfants ont du plaisir, mais ça les aide aussi à mettre en application leurs notions de mathématiques, affirme Caroline Goulet. C’est un excellent jeu pour avoir du plaisir à jouer avec les maths, pour apprendre de façon ludique. »

Pour de 2 à 4 joueurs de 8 ans et plus ; Durée : 20 minutes ; Prix : 35 $

Unlock ! Kids

PHOTO FOURNIE PAR SPACE COWBOYS Le jeu de société Unlock ! Kids

Ce jeu d’évasion sur table coopératif a conquis de nombreux joueurs adultes, mais, selon Michel Bédard, copropriétaire des deux boutiques La Revanche à Québec, la version pour enfants représente aussi une valeur sûre. « L’éditeur a simplifié le concept et il a éliminé la nécessité d’avoir une application pour jouer. La présence d’un adulte peut toutefois aider pour lire le texte sur les cartes. Pour résoudre les six aventures contenues dans la boîte, les enfants doivent combiner des symboles, trouver des chiffres cachés dans des illustrations et faire appel à leur sens de la déduction. »

Pour de 1 à 4 joueurs de 6 ans et plus ; Durée : 20 minutes par scénario ; Prix : 40 $

La suggestion de Stéphanie : Recto Verso

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS TIKI Le jeu de société Recto Verso

Jadis commercialisé sous le nom de La Boca, ce jeu de construction (et de vitesse !) met la perception spatiale 3D des joueurs à rude épreuve. L’objectif ne semble pas compliqué : construire le plus rapidement possible le bâtiment dessiné sur la carte, et ce, en utilisant tous les blocs de bois disponibles. Le hic : la construction se fait en tandem et chaque joueur ne voit qu’un côté de la façade du bâtiment. Il faut donc communiquer avec soin pour assembler les pièces correctement. Seulement, pendant qu’on se creuse les méninges, le temps file…

Pour de 2 à 6 joueurs de 8 ans et plus ; Durée : 30 minutes ; Prix : 32 $

La suggestion de Pierre-Marc : Bandido

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Le jeu de société Bandido

Jeu de placement de tuiles coopératif simplissime qui s’apprend et se joue en un tournemain. L’objectif commun à tous les joueurs est de bloquer le passage de Bandido, qui tente de s’échapper en creusant des tunnels. La collaboration est essentielle pour réussir, c’est donc très facile d’intégrer des tout-petits dans la mission. Comme l’a fait remarquer notre plus jeune testeur, les premières parties peuvent être plus difficiles, car on ne connaît pas les cartes, « on ne sait pas trop où les placer pour que ce soit vraiment efficace ». Empêcher Bandido de nous filer entre les doigts est en effet un bon défi, surtout pour les parties jouées au niveau le plus difficile. On voudra prendre sa revanche à coup sûr. On peut jouer au sol ou sur une grande table.

Pour de 1 à 4 joueurs de 6 ans et plus ; Durée : 15 à 20 minutes ; Prix : 15 $

Pour les élèves du secondaire

King of Tokyo

PHOTO FOURNIE PAR IELLO Le jeu de société King of Tokyo

« Ce jeu est toujours dans mes premiers choix quand vient le temps de suggérer un jeu pour les ados », soutient Jean-Philippe Giguère, conseiller à la boutique Imaginaire Laurier Québec. « C’est important d’aller les chercher avec une belle thématique, c’est plus facile de les amener à la table. » Justement, King of Tokyo est un jeu de dés qui emprunte la mécanique de Yathzee où les joueurs incarnent des monstres mutants ou des robots gigantesques à l’esthétique tout droit sortie des films des années 50. « C’est un peu comme un jeu du roi de la montagne, et qui dit semaine de relâche dit justement batailles sur des montagnes de neige, s’exclame en rigolant Jean-Philippe Giguère. La différence est qu’on en sort avec moins de bleus ! »

Pour de 2 à 6 joueurs de 8 ans et plus ; Durée : de 30 à 45 minutes ; Prix : 50 $

Destinies

PHOTO FOURNIE PAR LUCKY DUCK Le jeu de société Destinies

Ce costaud jeu narratif compétitif – suggéré par Michel Bédard, de La Revanche – plonge les joueurs dans cinq scénarios différents où chacun doit accomplir une mission différente (et secrète) pour l’emporter. « Ce jeu ressemble un peu à un jeu de rôle, mais le maître de jeu a été remplacé par une application qui te permet d’interagir avec les personnages que tu rencontres. La carte se dévoile aussi à mesure que la partie avance. Il a été très bien accueilli à sa sortie en 2021. »

Pour de 1 à 3 joueurs de 14 ans et plus ; Durée : 120 minutes par scénario ; Prix : 75 $

MicroMacro Crime City

PHOTO FOURNIE PAR SPIELWIESE Le jeu de société MicroMacro Crime City

« Ce jeu est un véritable Où est Charlie ?, mais pour les adultes », affirme Rachael Hardies, gérante du Valet d’Cœur, qui a tout de suite pensé à MicroMacro Crime City comme suggestions pour les adolescents. « Il faut résoudre des crimes en observant de petits dessins sur une carte géante. Les histoires sont un peu lugubres. C’est pour cette raison que l’éditeur a publié une deuxième version du jeu intitulée Full House. Il y a des avertissements pour les enfants. Cette version sera un meilleur choix si on veut jouer avec des plus jeunes. »

Pour de 1 à 4 joueurs de 10 ans et plus ; Durée : de 15 à 45 minutes par enquête ; Prix : 40 $

La suggestion de Pierre-Marc : B-Movie

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Le jeu de société B-Movie

Il s’agit d’un jeu de bluff très original, extrêmement simple, convivial et compact, avec une thématique franchement séduisante pour les ados. On y tient le rôle d’un réalisateur de films de série B qui cherche à recruter des acteurs pour son prochain film d’horreur. On demande conseil aux autres joueurs, qui eux aussi cherchent à réaliser le prochain chef-d’œuvre douteux de l’épouvante. Le défi ici est que l’on ne connaît pas la valeur des acteurs dont on tient les CV en main, elle n’est visible que pour nos concurrents. Ces derniers vont tantôt vouloir les recruter, tantôt essayer de nous piéger en tentant de nous convaincre d’embaucher les comédiens les plus paumés. C’est ici que le bluff entre en ligne de compte. La version de base peut devenir un peu redondante, c’est pourquoi deux variantes sont incluses, on recommande de les utiliser dès le début, surtout qu’elles n’ajoutent pas vraiment à la complexité du jeu.

Pour de 3 à 5 joueurs de 10 ans et plus ; Durée : 15 minutes ; Prix : 16 $

La suggestion de Stéphanie : The Crew

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le jeu de société The Crew

Ce titre au matériel minimaliste réussit ce qu’on croyait impossible : réinventer le traditionnel jeu de plis (où la carte la plus forte de la couleur demandée l’emporte). La grande nouveauté ici : les joueurs collaborent pour réussir des missions, par exemple s’assurer que le joueur X remporte le pli avec la carte Y. Ou finir la partie sans que le joueur Z n’ait ramassé un seul pli. En tout, 50 missions de plus en plus ardues sont proposées. Mais pour l’emporter dans ce jeu diabolique, il faut du temps, de la persévérance et un peu de chance ! The Crew est offert en deux versions (dans l’espace ou sous l’eau), mais le principe reste le même.

Pour de 2 à 5 joueurs de 10 ans et plus ; Durée : 10 minutes par mission ; Prix : 30 $