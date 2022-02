La relâche est souvent synonyme de tout… sauf de relâcher quoi que ce soit ! Mais comment s’organisent les parents à la tête d’une famille nombreuse ? Voici à quoi ressemblera le congé dans ces foyers où l’on doit composer avec des enfants d’âges différents, aux besoins et aux attentes variés.

Maude Goyer Collaboration spéciale

Famille de 5 enfants, Montréal : « Rien n’est rigide ni figé. On essaie qu’il y ait un peu de spontanéité ! »

« On attend que tout le monde soit réveillé et on part ! » Voilà comment Séverine Le Page, 45 ans, mère de cinq enfants âgés de 2 à 15 ans, présente sa relâche scolaire « très peu planifiée », précise-t-elle. Elle a tout de même un plan d’action : profiter des activités gratuites près de chez elle et faire quelques sorties culturelles. « On ira peut-être au Musée des beaux-arts, à la Grande Bibliothèque, et on va regarder ce qui se passe du côté de Montréal en lumière, annonce-t-elle. On se déplacera à vélo si cela est possible, ou en transports en commun. On veut se débarrasser de notre voiture ! » La semaine se passera doucement et tranquillement entre parties d’échecs, glissade au parc du quartier et jeux de société. « Les grands aiment jouer à Axis and Allies, dit-elle, ils s’installent dans un coin de la maison et cela dure des heures et des heures ! » Selon Séverine, la relâche est faite pour se retrouver en famille… même si la pandémie a multiplié les moments collés collés. « On souhaite passer une semaine sans trop d’obligations ni de restrictions, avec l’esprit ouvert et juste avoir du plaisir ensemble. »

Famille de 8 enfants, Bas-Saint-Laurent : « J’ai peu de temps pour moi, mais je n’en souffre pas ! »

PHOTO FOURNIE PAR LA FAMILLE Une patinoire a été aménagée dans la cour de la famille d’Andrée-Ann Pinard

Mère de cinq enfants et belle-mère de trois enfants, âgés de 5 à 13 ans, Andrée-Ann Pinard sera en congé toute la semaine avec son conjoint, avec qui elle est en couple depuis deux ans. C’est donc leur deuxième relâche scolaire à dix ! « Je suis habituellement peu prévoyante, mais avec huit enfants, en temps de pandémie, il faut l’être un peu plus, lance cette directrice commerciale de Mont-Joli. On mise sur des trucs que l’on connaît. » La famille se rendra dans un hôtel de Québec qu’elle a déjà visité. Au programme : baignade, jeux de société, balades à pied. Mis à part cette courte escapade, Andrée-Ann planifie faire du ski alpin avec son clan. « La pente-école est gratuite pour les plus petits, précise-t-elle. Et je conduis les plus grands à la montagne pour qu’ils aillent rejoindre leurs amis. » Pour divertir tout le monde, une patinoire a été aménagée dans la cour. Et si sa journée se conclut par un moment en amoureux, à siroter un verre de vin, Andrée-Ann se dit satisfaite. « Oui, la relâche est un défi, car on essaie de rallier les attentes de tout le monde, dit-elle, mais je suis très zen ! »

Famille de 12 enfants, Outaouais : « La relâche, c’est fait pour décrocher et s’amuser »

PHOTO FOURNIE PAR LA FAMILLE Quelques-uns des enfants de Tania Beausoleil

Avant la pandémie, Tania Beausoleil et son conjoint aimaient prévoir des activités et des sorties avec leurs enfants, âgés de 1 à 17 ans. Désormais, le clan prend ça mollo. « On a arrêté de planifier plein de trucs pour eux, car c’était too much ! », lance la pétillante mère de famille de 38 ans qui sera en congé toute la semaine avec sa marmaille. Le plan pour la relâche 2022 ? Plein air et patate. « Faire la patate, ça veut dire ne rien faire, s’écraser, relaxer », dit-elle en riant. Pour Tania, relâche scolaire rime avec délaissement de la routine, des consignes et des règles, « sauf celles liées à la sécurité et au respect », s’empresse-t-elle d’ajouter. Manger des crêpes pour dîner. Faire cuire des guimauves en collation. Écouter la télé tout l’après-midi (ce qui n’est pas habituel). Dormir tard le matin. Aller glisser et faire des forts toute la journée. Faire un pique-nique dans la neige. Le but est de faire baisser le stress et de passer du temps ensemble, tout simplement. « Ça fait du bien de prendre le temps d’observer les enfants, de voir leur évolution à travers leur développement et de juste… les savourer », confie-t-elle.

Famille de 5 enfants, Québec : « J’aime qu’ils jouent dehors, qu’ils soient libres et créatifs »

Cette année encore, Véronique Lavoie, mère de cinq enfants âgés de 7 à 15 ans, réitère son projet de miniclub de lecture. Elle met au défi ses enfants de lire le plus grand nombre de livres possible, selon l’âge de chacun, et de collaborer à atteindre un objectif commun. « Je bricole un thermomètre sur de grands cartons, que l’on remplit au fur et à mesure », indique la mère de famille de 41 ans. Mission accomplie ? Sa gang a droit à une récompense inhabituelle : plus de temps d’écran, une fondue au chocolat, une boîte de beignes, une soirée popcorn… Pour le reste, Véronique et son conjoint sont en congé et la relâche se passera à la maison, entre des parties de jeux de société et de jeux de rôle, des marches dans la forêt, la construction de forts et des après-midis de glissade… et peut-être une nuitée en camping d’hiver. « J’essaie aussi d’avoir des moments individuels avec l’un ou l’autre, raconte Véronique. Je fais du bricolage avec ma fille de 7 ans, j’écoute une série policière avec mon garçon de 9 ans… et je vais inviter les blondes de mes deux adolescents, le temps d’une soirée Meurtre et mystère. »