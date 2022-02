Cinéma, bricolage, science, expositions, de nombreuses activités sont organisés pour occuper les jeunes (et moins jeunes) durant la semaine de relâche. Voici nos suggestions.

Des films en salle et en ligne pour le FIFEM

Du 26 février au 6 mars, le Festival international du film pour enfants de Montréal (FIFEM) fera voyager les enfants avec plus de 100 longs et courts métrages en provenance d’Allemagne, de Russie ou encore d’Iran. Le film français Le trésor du Petit Nicolas ouvrira le festival qui se tiendra en ligne (sur la plateforme du festival) et en salle, au cinéma Beaubien. Le FIFEM profitera par ailleurs de cette 25e édition, marrainée par la comédienne et animatrice Marina Orsini, pour attribuer le tout premier prix Rock-Demers, qui récompense les personnes ou les institutions ayant contribué à la qualité du cinéma pour enfants.

Des ateliers parents-enfants au Musée des beaux-arts

PHOTO ANNIE FAFARD, FOURNIE PAR LE MBAM « Nature surnaturelle », un atelier de création destiné à tous

Durant la relâche, l’accès aux collections permanentes du Musée des beaux-arts de Montréal sera gratuit pour tous. Deux activités quotidiennes axées sur la démarche de l’artiste suisse Nicolas Party sont également programmées : « Folles formes », atelier à quatre mains destiné aux 2 à 5 ans, où parents et enfants sont invités à donner vie à une forme découpée, et « Nature surnaturelle », atelier de création multigénérationnel où parents et enfants de tous âges s’initient au style expressif de l’artiste en réalisant un paysage collectif. Les activités, bilingues, se tiendront du 26 février au 6 mars (excepté le 28 février). Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte et les réservations en ligne pour les ateliers et les visites sont obligatoires. Il en coûte 2 $ de frais administratifs par personne et par activité.

La science en vedette

PHOTO FOURNIE PAR LE CENTRE DES SCIENCES Dans l’exposition Explore, les visiteurs peuvent s’aventurer dans un kaléidoscope.

Après des semaines de fermeture, le Centre des sciences a rouvert vendredi. Les scientifiques en herbe seront heureux de renouer avec les quatre expositions permanentes de l’endroit. Parmi elles, la plus récente, Mini-Mondo, propose une immersion dans l’écocitoyenneté. S’adressant aux enfants de 0 à 7 ans, elle se décline en trois zones : la forêt, la rivière et la ville. Manipulation d’objets, stimulations auditives et jeu libre sont proposés pour éveiller les sens. Les plus vieux préféreront Explore, immense exposition interactive consacrée aux grands principes scientifiques, Fabrik, et ses défis créatifs, ou encore Humain, qui célèbre la richesse et la beauté du corps humain.

Théâtre de marionnettes pour tous les goûts

Un poète inspiré par l’odeur des frites ? Un intrus qui dérègle une horloge coucou ? Les funérailles carnavalesques du dernier âne sur Terre ? Voici les prémisses intrigantes de L’île aux patates, Coucou et ¡Burros!, trois des onze spectacles présentés dans le cadre de la 17e édition du festival de Casteliers, qui se tient du 2 au 6 mars. Réunissant des productions du Canada, du Mexique et des États-Unis, l’évènement présente des spectacles de marionnettes pour toute la famille. Même les adolescents y trouveront leur compte avec une sélection d’œuvres s’adressant aux 13 ans et plus. Pour vous mettre dans l’ambiance, partez à la chasse aux marionnettes exposées dans les vitrines d’une trentaine de commerces d’Outremont depuis le 7 février.

Place à la création

PHOTO MARYSE BOYCE, FOURNIE PAR LA PLACE DES ARTS La Place des Arts propose notamment des ateliers ludiques de fabrication de marionnettes.

Vos enfants ont un côté artistique développé ? Du 2 au 5 mars, la Place des Arts a des activités gratuites pour eux. Les mordus de bricolage sont invités à créer leur propre marionnette lors d’un atelier ludique. Ils débordent d’énergie ? Des activités d’initiation aux arts du cirque leur permettront de se dégourdir les jambes. Des performances circassiennes sont aussi au menu. Dans sa salle d’exposition, la Place des Arts vous propose de découvrir les dessous de l’installation Montréal d’hier et d’hiver, de l’artiste multidisciplinaire Karine Lanoie-Brien. Vous y verrez notamment des images d’archives saisissantes de tempêtes de neige montréalaises. Celles-ci ont servi à créer l’œuvre projetée, du 17 février au 5 mars, sur la façade de l’édifice Wilder et sur celle du pavillon Président-Kennedy de l’UQAM.