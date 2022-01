Place aux lecteurs

Télétravail et école à la maison : des sourires malgré tout

La conciliation école à la maison et télétravail a causé ces derniers jours de nombreux maux de tête aux parents (et aux enfants), mais il est parfois possible de capter un moment cocasse ou de résilience, comme nous l’ont souligné de nombreux lecteurs cette semaine. Nous publions certaines photos reçues.