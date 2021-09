Tel-jeunes lance deux nouveaux services, nommés Espace TJ et Jeunes d’expérience. Espace TJ est un forum où les jeunes peuvent poser des questions et y répondre de façon anonyme, ce qui leur permet de trouver des réponses à leurs questions par eux-mêmes.

Tel-jeunes lance deux nouveaux services, nommés Espace TJ et Jeunes d’expérience.

Catherine Handfield La Presse

Espace TJ, tout d’abord, est un forum où les jeunes peuvent poser des questions et y répondre de façon anonyme, ce qui leur permet de trouver des réponses à leurs questions par eux-mêmes.

Jeunes d’expérience, pour sa part, est un outil de clavardage qui permet d’échanger avec un pair formé par l’organisme.

En plus de ces deux nouveaux outils, Tel-jeunes a ajouté du contenu sur son site internet et sur les réseaux sociaux, dont des témoignages et des séries éducatives.

Rappelons que Tel-jeunes offre aussi la possibilité aux jeunes de communiquer rapidement avec un intervenant professionnel par téléphone, texto, courriel ou clavardage.