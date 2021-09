Famille

Une nouvelle étude sur les jeunes, leur téléphone et les réseaux sociaux

La travailleuse sociale et professeure à l’Unité d’enseignement de travail social à l’Université du Québec à Chicoutimi, Sandra Juneau, s’intéresse à l’utilisation des téléphones intelligents chez les 18-24 ans et aux réseaux sociaux, dans le cadre de sa plus récente recherche. Elle veut mieux comprendre le lien qui unit les jeunes à leur téléphone intelligent et aux réseaux sociaux. La professeure a commencé ses démarches avant la pandémie. Comme bien des projets, son étude a été quelque peu ralentie, mais la chercheuse est confiante de pouvoir publier ses résultats d’ici le début de 2022.