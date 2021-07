Lucine et Enzo ou Le parcours d’un enfant atypique

Après la charge mentale, puis le sexisme bienveillant, la bédéiste française Emma poursuit sa mission d’éducation avec un nouvel ouvrage de vulgarisation, sur un sujet différent, mais non moins malmené : le trouble du déficit de l’attention.

Silvia Galipeau La Presse

On retrouve ici la plume, le ton, l’humour et la touche féministe et révolutionnaire de l’autrice, qui y relate, en textes et en images, le véritable parcours du combattant que vivent les parents d’« enfants atypiques » dans notre monde « normatif ».

En plus d’offrir un livre archi instructif, Emma déboulonne au passage plusieurs mythes tenaces : non, ce n’est pas la faute des parents, qui n’ont pas non plus « mal élevé » leurs enfants ; non, les enfants ne le font pas « exprès » ; oui, le traitement peut bel et bien changer des vies. Un livre bienveillant à lire pour mieux comprendre.

Seul bémol : un brin franco-français, avec plusieurs sigles impossibles. Le public québécois devrait néanmoins y trouver son compte. Parce qu’au-delà des institutions différentes d’un continent à l’autre, le vécu de la différence (et toutes les embûches qui y sont associées) demeure relativement (et malheureusement) universel.