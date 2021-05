Pour aider les élèves du secondaire à préparer leurs examens finaux dans un contexte où 65 % de l’année scolaire se jouera dans le deuxième bulletin, Alloprof lance MiniRécups, une série de récupérations virtuelles permettant de revoir les notions essentielles.

Valérie Simard

La Presse

Sous forme de vidéos préenregistrées, les séances d’au plus 30 minutes abordent de nombreux savoirs vus dans les divers niveaux du secondaire comme la compréhension d’un texte narratif, l’algèbre ou les calculs de masse volumique. Alloprof prévoit d’élargir son offre au cours des prochains mois. Au total, 150 MiniRécups seront proposées d’ici juin 2022. L’organisme a vu les demandes d’aide qui lui sont adressées croître de plus de 60 % cette année avec la pandémie. Depuis janvier, il ouvre les dimanches, a doublé son nombre d’enseignants et a lancé une zone d’entraide et un service de clavardage.