L’autovaccination familiale contre les écrans envahissants, est-ce possible ?

Sylvain Sarrazin

La Presse

C’est ce que nous verrons le dimanche 23 mai, jour durant lequel les familles québécoises sont conviées à se prêter à une expérience de déconnexion temporaire : la campagne PAUSE met au défi parents et enfants de n’utiliser aucun écran – pas même le téléphone mobile – pendant 24 heures, afin de les inciter à mieux prendre conscience de leur entourage et de la place de la technologie dans nos vies. Conseils et sources de motivation sont offerts sur le site web de la campagne.