Survivre à la parentalité et plus encore…, texte de Julie Champagne, illustrations de Bach, éditions Parfum d’encre

Les recommandations qu’on donne aux parents pour bien élever leur progéniture, « c’est un peu comme la purée de dinde – douteux, opaque et indigeste », écrit Julie Champagne dans Survivre à la parentalité et plus encore…, en librairie le 12 mai.

Marie Allard

La Presse

Amusant, bienveillant sans être complètement déconnecté de la réalité, ce guide en 12 chapitres aborde autant la difficulté de trouver une garderie que le bonheur (!) d’encadrer les devoirs. Savoureuses, les illustrations de Bach permettent de rire un peu – c’est toujours un bon plan de survie, le rire.

À offrir surtout aux parents de jeunes enfants (à quand le guide pour les parents de préados et d’ados ?).