Sylvie Cyr a deux enfants polyallergiques. En collaboration avec la Dre Marie-Noël Primeau, allergologue, elle publie Allergies : La boîte à outils, aux éditions de Mortagne.

Marie Allard

La Presse

Très concret, ce guide pratique s’adresse aux parents d’enfants vivant avec des allergies alimentaires. On y trouve des cas vécus, de l’information sur les symptômes, le diagnostic et les traitements possibles, des conseils pour accompagner les enfants allergiques et des recettes.

On y apprend notamment que le système immunitaire réagit davantage lorsque les règles approchent (bon à savoir pour les adolescentes). Il y a aussi de l’espoir en vue : une équipe de l’Université McGill travaille à un vaccin nasal qui empêcherait de développer des allergies.