Trois suggestions de jeux de société à découvrir en famille ou en couple

Stéphanie Morin

La Presse

Pierre-Marc Durivage

La Presse

Dragomino

L’excellent Kingdomino, qui a reçu moult éloges à sa parution en 2016, a fait des petits… et ils sont craquants ! En effet, une chouette version destinée aux 5 ans et plus est désormais offerte. Son nom : Dragomino. Avec ses parties rapides, son matériel résistant et sa mécanique de jeu facile à comprendre, ce jeu est parfait pour les joueurs en herbe. Ces derniers doivent tenter de faire correspondre les écosystèmes illustrés sur leurs dominos : désert, forêt, prairie… Chaque fois qu’ils y parviennent, ils pigent un œuf de dinosaure. L’œuf choisi est-il plein ou vide ? Seul le hasard en décidera. À la fin, celui qui a amassé le plus de bébés dinos (donc de points) l’emporte. C’est tout simple, mais ça marche (même les adultes ont décrété qu’une partie, ce n’était pas assez !). Une autre réussite signée Bruno Cathala, papa de Kingdomino !

Nombre de joueurs : 2 à 4

Âge : 5 ans et plus

Durée : 15 minutes

Niveau : débutant

Auteur : Bruno Cathala, Marie Fort et Wilfried Fort

Éditeur : Blue Orange

Prix : 32 $

Ghost Adventure

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Ghost Adventure

Appuyés par un scénario chouette que l’on peut suivre dans une BD joliment illustrée, les joueurs doivent amener le fantôme d’une souris à retrouver son totem sacré saccagé par un clan de loups possédés par un mauvais esprit. Le concept de ce jeu collaboratif est simple et original : la souris est représentée par une toupie que l’on envoie tournoyer d’un plateau de jeu à l’autre, lesquels sont manipulés à tour de rôle par les différents joueurs, le but étant d’atteindre certains objectifs précis illustrés sur chacun des mondes en relief. Chaque mission est évidemment de plus en plus difficile, il faut guider la toupie-souris en faisant attention aux nombreux pièges parsemés un peu partout. On peut aussi jouer en mode solo.

« C’est actif, dynamique, le fait de tourner la toupie et de la passer entre les joueurs offre un mode de jeu pas mal cool », soutient notre testeur préado. « Il faut toutefois être persévérant et ne pas se laisser emporter », nuance de son côté notre plus jeune, qui avoue s’être découragé après avoir échoué dans un niveau plus difficile. « Mais j’ai tout de même beaucoup aimé, j’ai vraiment apprécié la BD, c’est bien qu’il y ait un scénario qui accompagne le jeu, c’est original. »

Nombre de joueurs : de 1 à 4

Âge : 8 ans et plus

Durée : 20 minutes

Niveau de difficulté : débutant intermédiaire

Auteurs : Wladimir Watine

Artistes : Jules Dubost et Yann Valeani

Éditeur : Buzzy Games

Prix : 40 $

Le choix du pro

Botanik

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE SPACE COWBOYS Botanik

D’abord bistro ludique, Kafée Dragon, à Beloeil, a dû faire évoluer son modèle d’affaires pour garder la tête hors de l’eau, mais aussi pour mieux répondre à l’explosion de la popularité des jeux de société pendant la pandémie. La boutique Kafée Dragon offre maintenant la vente en ligne, la location à court terme, tout en continuant de conseiller une nouvelle clientèle toujours plus nombreuse et diversifiée. Coup de cœur de la copropriétaire Karine Chagnon, le jeu Botanik se joue à deux, une caractéristique justement très demandée en temps de confinement.

« C’est un jeu de placement de tuiles hyper simple qui convient autant aux débutants qu’aux joueurs expérimentés, le genre que je conseille aux couples qui ne partagent pas la même passion pour les jeux. En gros, le but est de construire une machine qui nous permet d’arroser nos plantes. Les joueurs doivent d’abord déposer leurs cartes sur un plateau central dans une rangée témoin avant de les apporter dans leur machine, ce qui donne l’occasion à l’autre joueur de contrecarrer les coups planifiés par son rival. C’est un jeu qui peut se jouer en 20 minutes, qui ne prend pas de place et qui est facile à trimballer. En plus, il n’est pas très dispendieux, il n’a pas vraiment de points faibles ! »

Nombre de joueurs : 2

Âge : 10 ans et plus

Durée : de 30 à 45 minutes

Niveau de difficulté : débutant intermédiaire

Auteurs : Frank Crittin, Grégoire Largey, Sébastien Pauchon

Éditeur : Space Cowboys

Prix : 30 $