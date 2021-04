Dans son livre Des arts plastiques partout, partout, Dominique Carreau répertorie une foule de techniques et de lieux favorables à l’expression plastique des enfants de 3 à 6 ans.

Quand il s’agit de faire faire des arts plastiques aux jeunes enfants, le réflexe de bien des parents est de les asseoir à table et de leur tendre des crayons et des feuilles blanches (voire des cahiers à colorier). Pourtant, les lieux de création sont multiples, montre la spécialiste en arts plastiques Dominique Carreau dans son récent ouvrage. Suggestions et conseils pour stimuler la créativité des enfants.

Catherine Handfield

La Presse

Dessiner au sol, sous la table ou même dans l’escalier ; jouer avec des faisceaux de lampe de poche au plafond en écoutant de la musique ; verser des gouttes de colorant dans la cuvette des toilettes ; peindre le contour de sa main sur l’asphalte simplement avec de l’eau vaporisée… Dans son livre Des arts plastiques partout, partout, destiné aux éducateurs de la petite enfance et de la maternelle, Dominique Carreau répertorie une foule de techniques et de lieux favorables à l’expression plastique des enfants de 3 à 6 ans.

Dessiner sur une feuille déposée sur une chaise

Dessiner au sol

Dessiner sur la buée d'une fenêtre

Peindre sous la table

Dessiner avec du sable qui coule d'un entonnoir

Assemblage de bois à l'extérieur

Peindre des branches à la peinture sous une table à pique-nique

Peindre avec de l'eau sur l'asphalte

Remplir une ombre avec des fleurs de pommier tombées au sol

Modelage au parc avec les éléments de la nature trouvés au sol



















« À l’école, les enfants sont formatés à dessiner dans un espace de 8,5 par 11 », souligne Dominique Carreau, qui enseigne les cours Didactique des arts plastiques au primaire et Modes de représentation en fonctions de l’image, à l’UQAM.

Si je leur donne une feuille coupée dans le sens de la longueur, ou encore une feuille ronde, l’enfant est obligé de penser autrement. Dominique Carreau

Permettre à l’enfant de choisir le lieu où il créera lui procure une liberté de mouvement qu’il n’aurait pas assis à table, note Mme Carreau. Il peut aussi découvrir son environnement sous un autre jour. « L’espace sur les tables, souvent, est trop petit, souligne la sculptrice de formation. Personnellement, j’aime travailler dans un grand format. » Les artistes professionnels, d’ailleurs, travaillent dans des espaces diversifiés, souligne Dominique Carreau, qui ponctue son livre du travail de différents artistes.

Dominique Carreau a visiblement une affection pour l’art abstrait éphémère, qui permet aux enfants de créer sans se mettre de pression. Dans son livre, elle propose aussi des formes d’art plastique qu’on peut réaliser à l’extérieur, sans crainte de salir ou de faire trop de bruit.

« Les enfants sont toujours pleins de surprises, rappelle-t-elle, et je trouve que c’est plus facile d’aller dans le même sens qu’eux. Quand on laisse l’enfant créer, ça devient surprenant. »

Conseils aux parents

Comment nourrir la créativité au quotidien chez nos enfants, à la maison ? Voici quelques pistes pour leur permettre de s’épanouir tout en créant.

— Respecter le temps d’exécution et l’image des enfants. Un personnage sans bras ? Un arbre bleu ? Pourquoi pas !

— Suggérer des thèmes signifiants pour l’enfant : les écureuils dans la cour, un sport apprécié, la femme enceinte qu’on a vue au parc…

— Nourrir son imaginaire. Avant de dessiner une maison, on peut aller faire une marche dans le quartier ou regarder le travail d’artistes qui ont représenté des maisons.

— Varier les formats de feuille… et lâcher les livres à colorier. « C’est anti-créatif ! »

— Arrêter de faire les choses à la place de l’enfant.

— Ne pas dessiner en même temps que l’enfant (sauf si c’est abstrait) pour éviter la comparaison.

— Amener les enfants au musée et participer aux ateliers d’art parent-enfant.

Des arts plastiques partout, partout. Dominique Carreau. 272 pages. En vente chez Brault & Bouthillier.